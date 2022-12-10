【專訪】《財閥家的小兒子》宋仲基：跟李星民前輩平日很少聊到演技部份，我們都是哥爾夫球球友！

正在熱播的Viu原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》，日前男主角宋仲基就來到新加坡出席了亞太區的記者招待會為劇集造勢，小編榮幸地受黃Viu的邀請，除了可以到新加坡出席記者會，也可以跟他來個小專訪，來看看我們聊了些什麼吧～

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還正在準備其他器材時，就先跟宋仲基閒聊了一下，他都快忘了上次來香港是什麼時候，反而要我們提醒他是2018年，他才說：「啊～對！2018年...都4年前了！真的很想念香港呢...我也很想念蘭桂坊（笑）我真的很愛這裡！」

一開始問到如果重生會想在順洋家當個乖寶寶，還是跟劇中一樣要復仇，宋仲基就表示真的不太想重生在這樣的家庭裡面：「雖然這個幻想出來的故事，但我如在這樣的家庭環境下長大，說真的，我覺得有點有噁心！就會覺得為什麼本是同根生，但因為金錢、嫉妒、權利，而互相猜忌及傷害？甚至為了一些目標，要假裝做一些事來換取，這樣的家庭真的很不OK！」他說原本這個話題他們劇中的演員私下都有討論過：「有些演員都會選擇想重生在像劇中一樣有錢的家庭，有些的就會跟我一樣，會覺得在這個環境下會覺得不舒服，所以真的不想重生在這樣的一個環境。」



在之前的訪問或發佈會上，宋仲基都有提及到跟前輩李星民很常聊天，私下很多交流，原來他們的話題都是圍繞著哥爾夫球：「我們也很常一起去打哥爾夫球，他跟我都有這個共同嗜好，大家都很熱愛這項運動，會討論最喜歡哪一個職業選手、怎樣可以提醒自己打哥爾夫球的技巧等等，總之關於這運動的，都會大聊特聊！」問到誰打哥爾夫球最厲害，宋仲基立刻表示：「他（李星民）啊！他真的打得很好（拇指）」



除了大家都有共同嗜好，大家都是演員都會聊到事業方面：「但我們不會討論或提及太多演技這部份，這狀態我會覺得因為彼此都有很多的信任度，我們只會在拍攝期間稍稍聊到演技，例如在綵排時，我在煩惱這一幕的情感要如何表達，或問他這樣的情感這樣演出來好不好，他都會回我：『仲基～你就照你當下的去做就對了！』當下我們信任對方的那一刻，我真的很喜歡！也很謝謝他的存生，令我更強大、演得更自然。」



劇中宋仲基演出大學生的角色也令人覺得毫無違和感，給大家讚說逆生長，就想問問他有沒有什麼保養大法跟大家分享，他說：「要謝謝爸媽的DNA啦（笑），我真的很喜歡我媽媽的皮膚...嗯...說真的第一次收到劇本時，真的有點煩惱，畢竟這個角色比起自己真實年齡差很多，當下讀劇本都不敢OS：『你能做到嗎宋仲基？』最後都是決定挑戰加上真的很愛這個劇本！不過說真的，我真的沒有什麼很厲害的保養秘笈的！就...每天都喝蘋果汁？！打哥爾夫球還有多做運動！」（小編按：真的很愛哥爾夫球XD）



這次的作品是奇幻、穿越時空類別，問他有沒有什麼想嘗試的作品類型，他表示：「每次的試鏡，都有一種要夢想成真的感覺！因為我曾夢想出很多不同概念或題材的作品，例如：浪漫的、奇幻的、戰爭、吸血鬼、狼人，以上都有不少我都真的有演，就有種...啊～有成真的感覺。如之後很想演出的作品，我希望是可以表達到內心更深層情感的角色或作品，這個...其實也算是夢想成真，因為來著的電影作品《禍亂》，就是這類的。」



陳導俊是以首席考進首爾大學法律系，而宋仲基也是以超高成績考進成均館大學經營系，讀大學時期的宋仲基跟陳導俊當中有什麼相似及不同。他說：「我曾經很努力考上首爾大學，只可惜沒錄取～先說明！我也很愛自己就讀的大學喔（笑）陳導俊跟我不同是他的成績比較好，他是以首席考進呢。第二個不同的地方是，陳導俊需要演，因為他是報復，所以他要假裝很多事，但我本人...就不需要啊！也不想在真實生活上演或假裝什麼，我本人就是上學，我就是我。如果一個人平日都要演或假裝什麼，我覺得這個人很容易摧毀自己，我不想這樣啊～雖然我的工作是演員，但不是在角色的時候，在其他時間，就算是現在正在被訪問的我，也是我，這是我跟陳導俊最大的分別。」而在想兩者比較相似的地方，他想了快一分鐘多時，小編們就跟他說是顏值啊～都是很帥的！他就害羞搖頭，再說：「是啦我跟他都是帥啦！我想要給我啤酒，下一個問題了好不好（微笑）」



宋仲基之後除了再跟大家說要留意的12、13集（因當中牽涉陳導俊跟爺爺之間的關係變化）之外，其實他都想推薦一幕他自己個人都很喜歡，就在第八集中，在星俊的婚禮上導俊遲到，其後等合照時跟爺爺說了幾句後的微笑。他說：「我很喜歡那一場！因為我感受到當下跟爺爺的很真實的情感關係及演員之間的合作，加上那場戲上導俊不能表露他覺得不愉快的情感，所以這一幕...我很愛！」



由記者會到專訪，宋仲基都是全程用英語跟大家對話，小編覺得他真的誠意十足及厲害，不愧為以超高成績考進成均館大學的人啊！！！大家想知道宋仲基在劇中跟順洋家最後是如何，就在逢星期五、六、日可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇情啦！

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