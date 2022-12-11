金鍾國事實爆擊：「像東海、KAI五官如此端正的人都這麼努力鍛鍊了，你還有什麼藉口讓身材也靠不住呢？」XD

金鍾國說得太對了，完全沒有辦法反駁啊！





金鍾國除了出演SBS《Running Man》、《我家的熊孩子》等綜藝節目外，在去年（2021年）6月開通個人YouTube頻道‎「GYM鍾國」‎，僅花3個月的時間便達‎「百萬訂閱」‎，人氣火爆。在最新一期節目中，金鍾國邀請一起出演《RM》的梁世燦擔任嘉賓，影片中還出現SM娛樂的師兄及師弟──Super Junior東海、EXO KAI。









梁世燦接受金鍾國的指導，過程中還看向正在自主訓練的東海，梁世燦忍不住感嘆：「姿勢真是太到位了～」金鍾國馬上表示：「他是臉到位」、「像東海五官端正的人都那麼努力在訓練、像KAI五官端正的人都那麼努力在訓練，你的臉已經如此靠不住了，還有什麼藉口讓身材也靠不住？」

這一番話讓梁世燦深感認同，金鍾國繼續說：「臉不行的話，至少身材要說得過去。畢竟是藝人，整型的話有點誇張，但你充分可以改變自己的身材。」（這句話應該也打中不少人的心吧？健身健起來！運動運起來！）

完整版影片在這裡！梁世燦認真地跟著金鍾國的指導，一步、一步地完成訓練動作。中間還多次脫下衣服，確認自己的肌肉「狀況」。網友們紛紛表示：「梁世燦好可愛呀」、「金鍾國一直在笑呢，看起來很開心」、「期待梁世燦與DinDin的對決哈哈哈」等。

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