金鍾國今晚開通運動主題頻道「GYM鍾國」：分享體育人生活 &「傳達運動的親切感」

金鍾國對運動的熱愛終於到了要專門開一個頻道的程度嗎XD

金鍾國所屬社今日宣佈：「金鍾國將在今晚6點開通個人Youtube頻道GYM JONG KOOK。 」對於頻道名稱定為「GYM JONG KOOK」的原因，金鍾國表示：「計畫使用體育館的英文名稱GYM來傳達運動的親切感。 」

對於頻道企劃，金鍾國表示：「將為不是專業運動員但非常喜歡運動的人、以及對運動不太感興趣但是對獨特的體育人的生活感到好奇和有趣的人們製作各種各樣的內容，帶給大家樂趣和共鳴。 」



（圖：JK Entertainment）

「在這個頻道里，我不是作為歌手或綜藝人金鐘國，而是作為一直以來深愛運動的、代表非專業生活體育人的人，不是要教給別人如何運動，而是想和訂閱者們分享我自己經歷的各種經驗。 」



此外，金鍾國現在同時出演SBS《Running Man》、《我家的熊孩子》等綜藝，他擔任MC的JTBC最新高爾夫球主題綜藝《Ceremony Club》也即將開播。



（圖：JTBC）

對於金鍾國的Youtube頻道企劃，網友表示：「金鍾國不如和健身房結婚吧」、「會不會請東海來當嘉賓」、「GYM鍾國這名字也太搞笑了吧！」

（封圖：JK Entertainment，IG@kjk76）

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