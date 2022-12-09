【有片】人善被人欺！李昇基半夜被拉去卡拉OK聽唱歌助興，權某父親生日還得錄賀壽影片：10多年沒見面了

李昇基到底是大眾的明星？ 還是HOOK娛樂權代表的私家藝人？？

李昇基和HOOK娛樂的紛爭已經持續了近一個月，隨著更多消息的曝光，讓民眾們越來越匪夷所思，李昇基作為唱、演、主持、綜藝等全能型藝人，為公司賺得缽滿盆滿，卻得不到該有的待遇，不僅18年來沒收到過音源結算，平時就連喝杯星巴克咖啡、買個三明治還得看上面人的眼色，與經紀人、 造型師等多人一周的活動經費才15萬（韓幣），有時候吃飯還得自掏腰包。 反觀權代表，她卻刷著法人卡把自己買成了各大高奢品牌的vvvip，在店裡點炸醬麵、土豆湯來吃，與朋友在卡拉OK廳聚會玩得高興了，還能在淩晨把李昇基叫來唱歌助興......



12月1日，李昇基通知HOOK娛樂解除經紀合約，HOOK娛樂也承認確實沒按合約規定給李昇基音源核算，在全網的討伐聲下，權代表終於稱要對此事負起責任。 這兩日娛樂記者出身的知名YouTuber李鎮浩又來大爆料，以「李昇基在HOOK受到的令人震驚的待遇」為題公開了一則短片，影片中李昇基穿著西服，表示：「真心祝賀權代表父親80大壽，我在出道的時候見過伯父一次，這之後有10多年沒見過了，您身體還好嗎？ 真心祝您80歲生日快樂，也祝您今後也身體健康、幸福常在。」



李鎮浩解釋這是李昇基特意錄製了為權代表父親祝壽的影片，「這則影片是今年10月錄的，李昇基提出HOOK娛樂音源核算有問題的情況下，未得到任何負責任的回答，但他依舊錄製了這段賀壽影片。 明明和公司有糾紛，還要被接受錄製這種私人賀壽影片的要求，他本人應該很難過。」 通過這則影片，民眾們不僅可以看出李昇基在HOOK公司的地位，以及受到的不公平待遇，還能看出李昇基真的心性善良，即使已經和公司產生了矛盾，上面交待的事情依舊好好地完成了。

影片公開後也引來大批網友的評論，眾人表示：「李昇基真的很善良」、「這則影片反倒體現出了李昇基的人品」等。

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