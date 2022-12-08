KARA是6個人！實際行動證實從未忘記具荷拉：為故人簡歷加入新專輯信息，合照&MV都留有她的空位

女團KARA從2016年暫停活動，時隔7年6個月終於以5人形式重聚，發行了出道15周年紀念專輯。 雖然已故成員具荷拉未能參與新專輯的製作，但在成員們眼中，她仍然與KARA同在。

近日有網友發現，韓國著名入口網站NAVER提供的具荷拉個人簡歷中，在「作品活動」一欄加入了KARA新專輯《MOVE AGAIN》和主打歌日文版的信息。



網站上KARA的簡介仍然是六個人，成員們的合照都會tag具荷拉的IG，新歌MV也為具荷拉留了一個空的座位，也有人認為MV就是以具荷拉的視角拍攝。







姜知英是和具荷拉同期加入KARA的成員，上月24日具荷拉忌日，姜知英在IG更新她和忙內許齡智拿著鮮花的照片。 隨後有粉絲在具荷拉靈堂看到了這束花，上面還有兩人留下的字條，寫著「姐姐再見 我會再來的~ ♡ 我愛你！」、「想姐姐了！我會再來的 move again 一起度過吧！」，署名是「知英（齡）智」。





昨天KARA的新專輯宣傳活動告一段落，姜知英在IG PO出這段時間和成員們的合照，以及將新專輯放入靈堂的照片，寫下長文感謝歌迷和合作夥伴、表達身為KARA成員的自豪感：「姐姐呀！我們的好日子到來了，能聽到我說的話嗎？ 姐姐所期盼的這瞬間。 我愛妳！好想妳啊~」



網友：「我會當做是6個人唱的歌來聽的ᅲᅲᅲ」、「這麼快就結束了？」 、「最近重看KARA之前的舞台都覺得超棒，希望她在天上過得好」、「原來歌詞是寫個荷拉聽到」、「真的好想念她」。



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