[分集劇情]《樹立而死：謝幕》姜河那身份曝光「到底有哪些人已經知道了？」退場時機才是關鍵（EP9－10）

[有雷]《樹立而死：謝幕》謊言總有被戳破的一天，當姜河那扮演假孫子的時候大家也想到了這是必然的劇情走向。真孫子終於來了，而家中的成員竟是各自透過不同的方式，知道了姜河那並非真正的家人，到底最後誰來說破這個事實？又將引起什麼樣的風波？最終Ending河智苑直呼姜河那劇中本名劉在憲，衝擊的局面該怎麼收拾？

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《樹立而死：謝幕》世妍（河智苑飾）從閨密口中得知住在家中的弟弟李文成，其實是話劇演員劉在憲（姜河那飾），包含弟媳允熙（鄭知蘇飾）也是演員，真相令她感到衝擊，也無法像之前一樣面對在憲。在憲其實也察覺了世妍的反應有異，也懷疑自己的身份已經暴露。世妍不斷苦思，在此時對奶奶說出真相的話，會比較好嗎？還是讓奶奶繼續幸福度過最後的日子呢？



鄭室長（成東鎰飾）一開始尋找李文成時所雇用的黑道，發現了真正的李文成（盧相鉉飾）之後，協助他偷渡來到南韓尋找奶奶，想要戳破這個謊言而大撈一筆。他們找上家中最不信任在憲的大哥世俊，甚至做了親子鑑定讓大哥相信這位才是真正的李文成。鄭室長雖然主張把這齣戲演完，希望奶奶過世後，保障真孫子的繼承權，但李文成似乎不以為然而就此消失。一向嚴肅的大哥竟開始在餐桌上與在憲開起玩笑，反常的行為同樣讓在憲更肯定事跡已敗露。



既然在憲是假的孫子，那麼股份的繼承就應該沒他的份了。世妍開始為自己所持有的酒店股份努力，找上了裴東濟（權相佑飾）認真地考慮結婚，而裴東濟在此時發現世俊與原本行徑相反，放棄持續收購他名下的股份，這兩人的反常行為也讓他推理出眼前的李文成可能是假冒的，世俊也向他說明了這個事實。



在憲與允熙透過鄭室長得知真正的李文成已經來到韓國，在憲甚至還在樂園酒店與他面對面談過話，兩人都知道對方的真實身分卻都沒說破。鄭室長已打算將真相告知全家人，在憲與允熙卻認為還未到這樣的時機，應該先確認哪些人已經知道，而各個說明，不希望驚動到奶奶。在憲仍扮演著孫子，他與以往一樣為世妍出氣保護他，但是世妍卻說「你不是真正的家人」還叫出了劉在憲的名字，令在憲相當驚慌。



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