KARA是6个人！实际行动证实从未忘记具荷拉：为故人简历加入新专辑信息，合照&MV都留有她的空位

女团KARA从2016年暂停活动，时隔7年6个月终於以5人形式重聚，发行了出道15周年纪念专辑。 虽然已故成员具荷拉未能参与新专辑的制作，但在成员们眼中，她仍然与KARA同在。

近日有网友发现，韩国著名入口网站NAVER提供的具荷拉个人简历中，在「作品活动」一栏加入了KARA新专辑《MOVE AGAIN》和主打歌日文版的信息。



网站上KARA的简介仍然是六个人，成员们的合照都会tag具荷拉的IG，新歌MV也为具荷拉留了一个空的座位，也有人认为MV就是以具荷拉的视角拍摄。







姜知英是和具荷拉同期加入KARA的成员，上月24日具荷拉忌日，姜知英在IG更新她和忙内许龄智拿著鲜花的照片。 随后有粉丝在具荷拉灵堂看到了这束花，上面还有两人留下的字条，写著「姐姐再见 我会再来的~ ♡ 我爱你！」、「想姐姐了！我会再来的 move again 一起度过吧！」，署名是「知英（龄）智」。





昨天KARA的新专辑宣传活动告一段落，姜知英在IG PO出这段时间和成员们的合照，以及将新专辑放入灵堂的照片，写下长文感谢歌迷和合作伙伴、表达身为KARA成员的自豪感：「姐姐呀！我们的好日子到来了，能听到我说的话吗？ 姐姐所期盼的这瞬间。 我爱你！好想你啊~」



网友：「我会当做是6个人唱的歌来听的ᅲᅲᅲ」、「这么快就结束了？」 、「最近重看KARA之前的舞台都觉得超棒，希望她在天上过得好」、「原来歌词是写个荷拉听到」、「真的好想念她」。



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