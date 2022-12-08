《財閥家的小兒子》第二幕開啟！雙人特別海報公開：宋仲基&申鉉彬展開合作，聯手吞噬順洋集團

JTBC人氣熱播劇《財閥家的小兒子》已播出一半集數，今日公開了暗示後半段走向的全新海報，讓期待值再次拉高！
《財閥家的小兒子》講述被財閥家利用后無情殺害的職員作為財閥家小兒子重生，為了侵吞整個財閥家族財產，一步步成長並復仇的故事。 開播以來收視率一路上升，上周日第8集達到21.8%，一舉成為今年的韓劇收視率冠軍; 話題度方面也連續3周穩居全類型節目榜首，主演宋仲基、李星民、朴智賢、金南喜、金信祿也登上演員話題榜前十。
上一集里陳養喆（李星民 飾）發現身體出狀況后大受打擊，臨近人生盡頭醒悟到自己最愛的小孩不是別人、正是一手建立的順洋集團，於是宣佈廢除長子繼承制，只看能力選拔繼承人。 陳家二代和三代瞬間獲得了同等的繼承機會，陳導俊（宋仲基 飾）開始以陳華榮（金信祿 飾）為突破口吞噬順洋，地獄般的競爭正式開始。
陳導俊堅持復仇、徐旻渶（申鉉彬 飾）堅持正義，此前兩人因信念不同屢次錯過。 今天公開的特別海報中，兩人卻站在殊途同歸的路上，彼此之間只有一步之遙。 尤其耐人尋味的是，海報裡的是20多歲的陳導俊和40多歲的徐旻渶，文案暗示即將展開跨越時代的合作：「抓住順洋家的同行，開始了。」
宋仲基：「成為順洋家人的男人，與人稱順洋家陰間使者的女人，兩人未來的關係復雜而微妙。 希望大家通過劇集感受他們的關係會以何種方式進展下去。」 申鉉彬：「大學時互相錯過4年的兩人，進入社會後以檢察官和財閥三世、檢察官和舉報者的身份再會。 乍看好像站在兩個極端，其實有著為求真相不擇手段的共同點。 他們有時給彼此提供幫助，有時也成為對方的毒藥，充滿未知的關係中，感情線也不可錯過。」
《財閥家的小兒子》明晚將播出第9集，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看！
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