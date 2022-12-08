[含劇透EP6－7]《災後調查日誌》「珍島犬」金來沅不只查案根本是玩命！被陷害受重傷還是緊咬目標財閥！

[有雷]《災後調查日誌》主角中的主角珍島犬金來沅實在太威了！劇情完全吃重，這兩集終於揭開他為何調往太元分局，租屋處是為了就近掌握目標，接連多次的事件都與先前某命案相關，他對於財閥馬泰華就是無法放過！但有錢有勢的惡人也把金來沅整到入獄又昏迷不醒！

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《災後調查日誌》又上演了嚴重火災，除了消防隊員順利撲滅火勢外，竟發現現場有一名焦屍，解剖相驗後發現脖子上有殘餘的不可燃繩子殘留，研判是已死亡才被燒到焦黑。不料現場所查獲的鞋印、指紋、血液，以及CCTV畫面等相關物證，全都指向珍島犬刑警陳浩介（金來沅飾）為最可疑的嫌犯。自然這些都是刻意造成的，與他有仇的馬泰華早就布局陷害珍島犬，檢察官也是他的人馬，沒多久珍島犬就被收押入獄了。



在獄中還得遭到之前自己抓進去犯人報復，珍島犬只好用計讓自己被刀刺傷而外出就醫，更在救護車上趁機脫逃，派人帶了口信告訴救護隊員宋雪（孔升妍飾）他的所在位置，終於得以由宋雪替他在醫院外進行緊急治療，也在遊民提供的線索中找到了當天出沒在火災現場的人，帶回警局。不過此人並非真正縱火嫌犯，最後仍由珍島犬突破盲點，發現此為自殺案件偽裝成縱火案，也就是說真正縱火的人就是那具焦屍。



珍島犬早知有人搞鬼，也令他想起多年前的命案讓馬泰華逃過法律的制裁，

他利用一位毒蟲偽裝成自己的不在場證明，如今自然要殺毒蟲滅口。這位毒蟲就是在珍島犬住處鄰近的超商打工，上一集中患有癲癇的患者。警方早一步發現了毒蟲崔錫斗，也讓他吐露出真相，當時在毒品現場交易的是他而並非馬泰華。



珍島犬一行人立即出動要逮捕馬泰華，爬上了頂樓阻止他搭上直升機！珍島犬利用消防強力水柱與其對抗，但馬泰華則抓準了珍島犬腹部的傷口，持續刺激加壓，兩人在頂樓發生激烈扭打，而馬泰華險些喪命，珍島犬卻是已經被消防水管勒暈，失去意識。在救護車上搶救時一度失去了心跳，幸虧有宋雪棄兒不捨的搶救，才終於恢復心跳得以進行緊急手術。珍島犬快醒醒啦！



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