[含剧透EP6－7]《灾后调查日志》「珍岛犬」金来沅不只查案根本是玩命！被陷害受重伤还是紧咬目标财阀！

[有雷]《灾后调查日志》主角中的主角珍岛犬金来沅实在太威了！剧情完全吃重，这两集终於揭开他为何调往太元分局，租屋处是为了就近掌握目标，接连多次的事件都与先前某命案相关，他对於财阀马泰华就是无法放过！但有钱有势的恶人也把金来沅整到入狱又昏迷不醒！

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《灾后调查日志》又上演了严重火灾，除了消防队员顺利扑灭火势外，竟发现现场有一名焦尸，解剖相验后发现脖子上有残余的不可燃绳子残留，研判是已死亡才被烧到焦黑。不料现场所查获的鞋印、指纹、血液，以及CCTV画面等相关物证，全都指向珍岛犬刑警陈浩介（金来沅饰）为最可疑的嫌犯。自然这些都是刻意造成的，与他有仇的马泰华早就布局陷害珍岛犬，检察官也是他的人马，没多久珍岛犬就被收押入狱了。



在狱中还得遭到之前自己抓进去犯人报复，珍岛犬只好用计让自己被刀刺伤而外出就医，更在救护车上趁机脱逃，派人带了口信告诉救护队员宋雪（孔升妍饰）他的所在位置，终於得以由宋雪替他在医院外进行紧急治疗，也在游民提供的线索中找到了当天出没在火灾现场的人，带回警局。不过此人并非真正纵火嫌犯，最后仍由珍岛犬突破盲点，发现此为自杀案件伪装成纵火案，也就是说真正纵火的人就是那具焦尸。



珍岛犬早知有人搞鬼，也令他想起多年前的命案让马泰华逃过法律的制裁，

他利用一位毒虫伪装成自己的不在场证明，如今自然要杀毒虫灭口。这位毒虫就是在珍岛犬住处邻近的超商打工，上一集中患有癫痫的患者。警方早一步发现了毒虫崔锡斗，也让他吐露出真相，当时在毒品现场交易的是他而并非马泰华。



珍岛犬一行人立即出动要逮捕马泰华，爬上了顶楼阻止他搭上直升机！珍岛犬利用消防强力水柱与其对抗，但马泰华则抓准了珍岛犬腹部的伤口，持续刺激加压，两人在顶楼发生激烈扭打，而马泰华险些丧命，珍岛犬却是已经被消防水管勒晕，失去意识。在救护车上抢救时一度失去了心跳，幸亏有宋雪弃儿不舍的抢救，才终於恢复心跳得以进行紧急手术。珍岛犬快醒醒啦！



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