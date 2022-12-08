希望這次是真的！曝《熱血司祭2》要回歸，SBS&製片公司：還沒確定，商討中！劇迷求原班人馬出演

觀眾們終於等到《熱血司祭2》的回歸了嗎？

據韓媒《Spotv News》獨家報導稱SBS電視台正以2023年播出為目標緊鑼密鼓地籌備《熱血司祭2》中。 《熱血司祭》2019年播出第一季，講述司祭、刑警和檢察官通過老神父殺人事件相遇後，聯手調查的極限搞笑故事。 暴力神父（金南佶 飾）、虛偽檢察官（李荷妮 飾）、加上廢柴刑警（金成鈞 飾），鐵三角出擊懸案必破。 該劇熱血、搞笑、劇情好，播出當時每集收視率都在10%以上，最高收視率達到22%。 第一季殺青之後，廣大觀眾就紛紛喊話製片公司，希望看到第2季，且必須保證是全班人馬出演。



其實《熱血祭司》第1季的大結局中就預告了會有第2季，最後一集中出現了一行「我們會回來」的文字。 2021年，製片公司在官網上突然發佈了《熱血祭司2》即將推出的消息，共20集，不過很快就被SBS打臉。 就這樣近2年三番五次傳出要開拍第2季的好消息，最後又都闢謠沒了下文，沒想到2022年最後一個月再次聽到了第2季要回歸的好消息，這次似乎要成真了。

據悉製片公司在近期已經進入了製作準備階段，並向金南佶遞交了男主角提案，金南佶方面正在積極討論中。 不過《Spotv News》透露製片公司目前十分小心謹慎，僅表示「還沒有確定要拍第2季，還在討論階段。 」 SBS電視台也是同樣的立場，稱「還沒有確定，討論中，出演陣容也沒定下來。 」



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