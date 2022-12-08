在《財閥家的小兒子》中演老夫人，這位女演員實則和李英愛&高賢廷同歲！借新劇名氣暴漲，《Sweet Home》裡也有她的身影

這部劇由多名實力派聯袂出演，收視率節節攀升，是目前最火爆的作品。

說的就是《財閥家的小兒子》，從爺爺到孫子，再到財閥家的兒子、女兒、兒媳、女婿們，順洋家所有人都是演技派，就連戲份不是那麼多的奶奶也是溫柔慈祥中帶著精明，飾演「陳養喆」（李星民 飾）的妻子、老夫人李必玉的金炫就備受觀眾好評，演技超讚。李必玉每次登場就如同範本一樣，一絲不苟的盤發、筆挺的韓服、輕聲細語、溫柔的微笑、端莊的步伐，給人留下了深刻的印象。 金炫之前也出演過不少作品，但一直不慍不火，這次「李必玉」一亮相就助她結束了長年的無名時期。 隨著劇情的深入，已經有觀眾猜測李必玉可能是藏得最深的大反派。



金炫的名氣也隨著《財閥家的小兒子》的收視率而水漲船高，被網友們挖出她曾拍攝過Netflix人氣劇《Sweet Home》和李到晛、高旻示主演的熱播劇《五月的青春》，與「李必玉」形象大不同，截然不同的氣質差點就讓人忽略這是同一個人出演的，劇拋式演技說的就是這種吧。



為了符合劇中財閥家老夫人的人設，1971年出生的金炫故意畫了老年妝，其實她和李英愛、高賢廷是同齡人。



金炫1992年以話劇出道，2016年開始才正式進軍小熒幕，近期除了參演《財閥家的小兒子》之外，還有份在《弱美男英雄》中亮相，多變的演技折服了廣大觀眾。



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