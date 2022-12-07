富豪已經去外太空旅行了！《問問星星吧》變成了現實，前BIGBANG成員T.O.P明年開啟宇宙之旅，日本超級富豪承擔所有費用

《問問星星吧》還沒開播，沒想到劇情就照進了現實。

李敏鎬和孔曉振領銜主演的新韓劇《問問星星吧》是韓國首部以「宇宙航空站」為背景的電視劇，劇中講述來往於宇宙航空站和地球的「婦產科醫生」與「宇航員」之間的浪漫愛情故事。 對，李敏鎬的人設就是斥巨資參與太空旅行的婦產科醫生孔龍，電視劇已經敲定2023年開播，令劇迷們十分期待。



沒想到這麼不寫實的劇情竟然真的在現實生活中發生了，如果說李敏鎬是斥巨資開啟宇宙之旅的婦產科醫生，那麼前BIGBANG成員T.O.P就是斥巨資飛向太空的愛豆！（笑）

據韓媒《Starin》獨家報導稱，T.O.P將和日本億萬富翁、首位繞月旅行的私人乘客前澤友作一起踏上宇宙之旅。 日前前澤友作宣佈了「#dearMoon」計劃，邀請8名藝人和自己一同前往太空旅行，8人的宇宙「出差費」將全部由他承擔。 而能夠和他一起實現太空旅行的人需要具備兩個條件，一個是「通過太空旅行得到成長，可以為人類與社會做出貢獻」，另一個則是「可以支持同行人」，本次宇宙之旅計劃預計於2023年6月開啟。

說起前澤友作也是一位神人，2021年12月8日前澤友作和一名助手乘坐俄羅斯「聯盟MS登台138-號飛船前往國際空間站旅行，停留12天。 12月20日，俄羅斯的聯盟號MS-20太空船在哈薩克斯坦著陸，完成了12天的國際空間站任務，將前澤友作帶回地球。



此外，前澤友作在9月公開了與TOP和李秉憲的合影，不知道本次太空旅行計劃李秉憲是否也會參加，另民眾們非常好奇。



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