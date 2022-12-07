BTS防彈少年團JIN入伍前一周BIGHIT發通告：入伍當天不舉辦送別儀式，粉絲請不要來現場

名聲享譽全球的防彈少年團大哥JIN入伍在即，他的所屬經紀公司BIGHIT有幾句話想要叮囑粉絲。

JIN已經敲定入伍時間，為本月13日，即下禮拜二，他將經由位於京畿道漣川郡的第5師團入伍，作為陸軍現役軍人服役。 日前JIN所屬經紀公司BIGHIT MUSIC就通過粉絲交流APP WEVERSE發佈通告，表示：「JIN為了履行兵役將作為陸軍現役一員入伍，進入新兵教育大隊的當天將不舉辦任何官方活動。」 也就是說12月13日這一天，官方不會召開任何形式的送別活動，之所以發佈這樣的通知也是擔心來自全球各地的粉絲屆時聚集在一起，引起不必要的麻煩。

BIGHIT MUSIC還稱：「新兵教育大隊的入伍儀式上還有很多其他的新兵與他們的家人，考慮到現場比較混亂，為了安全起見，也請粉絲們不要到現場送別，大家口頭祝福JIN即可。」其實早前JIN也表達過類似的意願，希望能夠安安靜靜地入伍，請求粉絲不要去入伍現場。



JIN作為防彈少年團的大哥，也是隊內第一個入伍的成員。 2020年根據修改後的兵役法另JIN獲得了文化體育觀光部長官推薦，將參軍期限延期到了2022年年底，不過前不久JIN宣佈撤銷入伍延期申請，表示在接到入伍通知書的第一時間就會響應國家號召。 而餘下的6名成員也將按各自的意願陸續入伍服役。

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