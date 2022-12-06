畫風變了！《Missing：他們存在過2》預告：高洙&許峻豪變失業難兄難弟搞笑重出江湖XD

2020年高評價的《Missing：他們存在過》時隔2年推出第二季，最新二、三支預告似乎透露了風格轉變。

*首支預告可往：



奇幻懸疑劇《Missing：他們存在過》以失蹤亡者的靈魂聚集之村莊為背景，講述主角們尋找失蹤亡者的遺體並且追查事件真相的故事，第2季將延續第一季情節，高洙、許峻豪、安昭熙、河俊等演員原班人馬演出，會遇上全新的亡靈之村遇上新角色，所以主演陣容加入了金東輝與李姃垠。



由於早前發布的高洙與許峻豪雙人海報明白寫著「怎麼又看得到了呢？」、「看得見靈魂的搭檔，回、歸？」，因此收看二支預告時，觀眾也許自然而然會以為金旭（高洙 飾）和張畔錫（許峻豪 飾）正在試圖找回陰陽眼。



然而不是的……李姃垠扮演的鬼魂「姜恩實」馬上出現，指著桌上的畫。定眼一看，原來金旭和張畔錫只是在玩遊戲XD，而且早就看得到亡靈啦！



第三支預告趣味性更高了。第一季結局就找回失蹤家人的金旭與張畔錫，因為看不到亡靈了，人生似乎過得漫無目的很無聊，工作也不固定，甚至因為經濟困難去銀行諮詢貸款，還要靠李宗雅（安昭熙 飾）救濟。



接著有個聲音出現：「我的媽媽失蹤了。」兩個人開始動身「重出江湖」，憑著幹勁一股腦的往前衝，要再幫助人們找回失蹤的家人。高洙沒用的對人拳打腳踢、誇張的哭哭表情、被地鐵的閘門卡到……各種搞笑場面都成為亮點。





NAVER TV網友看完預告都喊「等了很久」、「好期待」，對於高洙與許峻豪這對搭檔的回歸興奮不已，還說要先複習第1季內容。亦有網友提出第2季氛圍變了，但還是表達了喜愛度表示一定要支持。

《Missing：他們存在過2》將在12月19日首播，從原本的OCN改由同集團的tvN編製。

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