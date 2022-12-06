搶眼綠葉再加一！《財閥家的小兒子》宋仲基的「哥哥」是《災後調查日誌》裡金來沅的「搭檔」

每次都很期待「哥哥」會以什麼樣的造型在《財閥家的小兒子》登場！XD

《財閥家的小兒子》於上週日（4日）播出第8集，平均收視率達19.4%，再次刷新自身收視紀錄，後勢看漲。該部作品描述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子陳導俊，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。

在導俊與龐大的家族勢力鬥智鬥勇的同時，他身旁有位特別「與世無爭」的哥哥亨俊，顯得格外突出。亨俊有著自由的靈魂，走在時尚的尖端，每次登場的造型令人印象深刻。天馬行空的想法偶爾還會成為導俊壯大自己的「養分」，三不五時就會有金句迸出。





亨俊完全沒有順洋家的人的樣子。在長孫的婚禮上，亨俊站在爺爺身旁。亨俊雖然有禮貌地向爺爺打招呼，但爺爺卻滿臉嫌棄地看了他一眼，畫面莫名搞笑。亨俊簡直就是這場家族鬥爭中、腥風血雨裡的一片淨土！

鏡頭一轉，來到《災後調查日誌》，「哥哥」搖身一變成為刑警，而且還和金來沅成為「搭檔」！兩部作品均在週五和週六播出，也都擁有一定的話題度和收視率，這位演員默默成為隱藏版的「贏家」呀～（笑）

飾演「陳亨俊」和「孔明畢」的姜基棟，先前曾出演《羅曼史別冊附錄》、《雖然是精神病但沒關係》等作品。1987年出生的他不只出演電視劇，同時進行話劇演出。希望演技自然不做作的他，可以透過這兩部作品讓更多觀眾認識！

（這個造型真的很鬧哈哈哈！！！）

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