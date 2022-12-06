[分集劇情]《王后傘下》一切適得其所，最終撐傘畫面連發呼應主題「撐傘守護所愛的人」（EP16完）

[有雷]《王后傘下》最終回收視率衝破16％，每個人也迎來了適得其所的結局。必須揭露母親大妃毒殺了太仁世子而讓自己上位這個真相，對殿下崔元英來說並不是容易的決定。不過最終他仍選擇成為一個值得信賴的聖君，面對事實並做出懲處。世子與大君們也漸漸成長並找到自己的路，中殿終於能夠稍微鬆口氣了。

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《王后傘下》最終回送上了圓滿結局。殿下（崔元英飾）飽受各方壓力，若揭開了當年的真相，表示自己的王位也是靠著母親毒殺太仁世子而來，中殿（金惠秀飾）則表達即便揭開了這個真相，也不會抹滅殿下在位期間，的確是一位受到百姓愛戴與眾臣敬重的聖君這個事實。中殿已將手中所有證據交付給殿下，不過殿下必須鼓起勇氣懲罰自己的母親大妃（金海淑飾）。



雖然大妃仍持續想趕走世子嬪以及在宮中藏匿了一個嬰兒的武矸大君，但在中殿的守護之下仍然失敗。殿下表示不願再看到更多人為此犧牲，選擇面對了過往的事實，而懲罰幽禁大妃娘娘，並將廢妃尹氏復位接回宮中，原本被流放的世子嬪與元孫也被接回宮中。大妃也因此而自我了結生命。黃淑媛（玉子妍飾）與義聖君則被流放宮外，過著賤民般的生活並受到監視。



中殿與世子在事件落幕後，決定就此平靜地送走哥哥，宮中比以往有著更多笑聲，中殿也終於露出安心的笑容。每一位皇子也漸漸成長，胖胖的好瞳君想長得像哥哥一樣帥氣，已當上了爸爸的武矸大君開始專注於育兒，愛畫畫的啓晟大君決定出宮看看外面的世界，排行老么的日映大君則還是替媽媽製造問題，研究著風箏從屋頂跳下來。



從成枏大君（文相敏飾）成長為世子，成為了母親的依靠，以及所有弟弟們的模範，守護著家人以及這個國家。也貼心地一一完成世子嬪的願望清單，是一位體貼好老公。最終的畫面也再度切回主題，世子濕了自己半邊的身子而為母親撐傘，在之前中殿發現啓晟大君喜愛穿女裝的自己時，也曾不顧自己淋濕為兒子撐傘，還有最後中殿充滿愛的眼神為可愛的小元孫撐傘，再度讓觀眾們感受到撐著雨傘等於守護著身邊的人，也讓大家感受到親情的包容。



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