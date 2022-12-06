柳善皓不捨《王后傘下》依舊喊金惠秀為「母妃」！大前輩溫馨留言：為你的成長而感動～

《王後傘下》落下帷幕，「母妃」金惠秀對幾個兒子的表現非常認可。
《王後傘下》講述朝鮮王朝時代王妃林姀憐（金惠秀 飾）在危機面前拋下自己的尊嚴，努力讓王室頭疼的闖禍王子們成為王儲的極限奮鬥記。
劇中林姀憐和王育有5個兒子，除了病逝的王世子（裴仁爀 飾），餘下的4位全都是令人頭痛的問題少年。 不過，即使是這樣，4個兒子依舊得到了母妃滿滿的愛。 日前，金惠秀在個人SNS上公開了四兒子啟晟大君（柳善皓 飾）的照片以及與他之間的對話截圖，金惠秀稱呼柳善皓劇中的名字「煥啊」，柳善皓叫對方是「母妃」，表示「不想送走啟晟」，金惠秀接著寫了一長串文字，說道：「遇到這部戲，得到這個角色，這段時間全情投入其中拍攝，都是拍戲期間苦苦等候的瞬間，恭喜你終於體會到了這個瞬間，啟晟的成長以及柳善皓的成長都很帥！能夠守在你身邊看到這些，真的讓我很感動。 」 柳善皓還回復了「母妃」，說：「謝謝你成為我的'雨傘'，前輩，現在您由我們來守護。 」
《王後傘下》雖然在播出途中數次引發爭議，卻也在爭議聲中收視率一路高漲，大結局以16.9%的收視率殺青，女主角金惠秀繼《張禧嬪》之後時隔20年拍攝的這部戲也是今年收視表現最好的韓劇之一。 劇中，啟晟有易服之癖，是個女裝愛好者，中殿發現兒子的秘密後，從最初的震驚，到理解並坦然接受，同時還心疼兒子要獨自承受的孤獨與痛苦，彰顯了母愛的偉大和力量，有同理心的媽媽一角受到了廣大觀眾的認可和喜愛。
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