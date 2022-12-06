[分集剧情]《王后伞下》一切适得其所，最终撑伞画面连发呼应主题「撑伞守护所爱的人」（EP16完）

[有雷]《王后伞下》最终回收视率冲破16％，每个人也迎来了适得其所的结局。必须揭露母亲大妃毒杀了太仁世子而让自己上位这个真相，对殿下崔元英来说并不是容易的决定。不过最终他仍选择成为一个值得信赖的圣君，面对事实并做出惩处。世子与大君们也渐渐成长并找到自己的路，中殿终於能够稍微松口气了。

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《王后伞下》最终回送上了圆满结局。殿下（崔元英饰）饱受各方压力，若揭开了当年的真相，表示自己的王位也是靠著母亲毒杀太仁世子而来，中殿（金惠秀饰）则表达即便揭开了这个真相，也不会抹灭殿下在位期间，的确是一位受到百姓爱戴与众臣敬重的圣君这个事实。中殿已将手中所有证据交付给殿下，不过殿下必须鼓起勇气惩罚自己的母亲大妃（金海淑饰）。



虽然大妃仍持续想赶走世子嫔以及在宫中藏匿了一个婴儿的武矸大君，但在中殿的守护之下仍然失败。殿下表示不愿再看到更多人为此牺牲，选择面对了过往的事实，而惩罚幽禁大妃娘娘，并将废妃尹氏复位接回宫中，原本被流放的世子嫔与元孙也被接回宫中。大妃也因此而自我了结生命。黄淑媛（玉子妍饰）与义圣君则被流放宫外，过著贱民般的生活并受到监视。



中殿与世子在事件落幕后，决定就此平静地送走哥哥，宫中比以往有著更多笑声，中殿也终於露出安心的笑容。每一位皇子也渐渐成长，胖胖的好瞳君想长得像哥哥一样帅气，已当上了爸爸的武矸大君开始专注於育儿，爱画画的啓晟大君决定出宫看看外面的世界，排行老么的日映大君则还是替妈妈制造问题，研究著风筝从屋顶跳下来。



从成枏大君（文相敏饰）成长为世子，成为了母亲的依靠，以及所有弟弟们的模范，守护著家人以及这个国家。也贴心地一一完成世子嫔的愿望清单，是一位体贴好老公。最终的画面也再度切回主题，世子湿了自己半边的身子而为母亲撑伞，在之前中殿发现啓晟大君喜爱穿女装的自己时，也曾不顾自己淋湿为儿子撑伞，还有最后中殿充满爱的眼神为可爱的小元孙撑伞，再度让观众们感受到撑著雨伞等於守护著身边的人，也让大家感受到亲情的包容。



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