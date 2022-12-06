柳善皓不舍《王后伞下》依旧喊金惠秀为「母妃」！大前辈温馨留言：为你的成长而感动～

《王后伞下》落下帷幕，「母妃」金惠秀对几个儿子的表现非常认可。
《王后伞下》讲述朝鲜王朝时代王妃林姀怜（金惠秀 饰）在危机面前抛下自己的尊严，努力让王室头疼的闯祸王子们成为王储的极限奋斗记。
剧中林姀怜和王育有5个儿子，除了病逝的王世子（裴仁爀 饰），余下的4位全都是令人头痛的问题少年。 不过，即使是这样，4个儿子依旧得到了母妃满满的爱。 日前，金惠秀在个人SNS上公开了四儿子启晟大君（柳善皓 饰）的照片以及与他之间的对话截图，金惠秀称呼柳善皓剧中的名字「焕啊」，柳善皓叫对方是「母妃」，表示「不想送走启晟」，金惠秀接著写了一长串文字，说道：「遇到这部戏，得到这个角色，这段时间全情投入其中拍摄，都是拍戏期间苦苦等候的瞬间，恭喜你终於体会到了这个瞬间，启晟的成长以及柳善皓的成长都很帅！能够守在你身边看到这些，真的让我很感动。 」 柳善皓还回复了「母妃」，说：「谢谢你成为我的'雨伞'，前辈，现在您由我们来守护。 」
《王后伞下》虽然在播出途中数次引发争议，却也在争议声中收视率一路高涨，大结局以16.9%的收视率杀青，女主角金惠秀继《张禧嫔》之后时隔20年拍摄的这部戏也是今年收视表现最好的韩剧之一。 剧中，启晟有易服之癖，是个女装爱好者，中殿发现儿子的秘密后，从最初的震惊，到理解并坦然接受，同时还心疼儿子要独自承受的孤独与痛苦，彰显了母爱的伟大和力量，有同理心的妈妈一角受到了广大观众的认可和喜爱。
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