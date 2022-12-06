爆哭預警！宋慧喬新劇《The Glory》公開編劇構思大綱，韓劇史上最慘女主角就是她吧

Netflix新韓劇《The Glory》將於12月30日正式播出，金牌編劇金恩淑公開了故事大綱。

《The Glory》由宋慧喬、李到晛和林智妍主演，講述了童年遭遇校園暴力而失去一切的女主人公，經過幾十年的策劃後向加害者復仇的故事，宋慧喬化身復仇女王。 金恩淑編劇是如何構思這部作品的，日前《The Glory》故事梗概曝光，看得觀眾們很揪心，這將是一個悲涼楚然的故事。



作為未婚媽媽們的女兒出生、從小家境貧窮，還慘遭學校暴力的東恩，失去了笑容，靈魂如同被碾碎了一般，那一天是很適合死亡的天氣，於是她決定走上「歸途」。 那一天拯救了東恩的也許就是大霧吧，濃到伸手不見五指。 寬鬆肥大的衣服下的胳膊與腿上的傷痕在瘙癢，想死都沒選對日子，委屈得大哭不止，這世上怎麼有如此不幸的人？ 一瞬間醒悟過來，為什麼要死的是我？？ 絕對無法寬恕他們，誰也別想去天堂......



溫室的花朵可能是專門為汝正發明的詞吧，他總是帶著坦然的笑容，有時又帶著輕柔甜膩的香氣。 不知人間疾苦的汝正在經歷了如噩夢一般的事情之後，墜入了無盡的寒冬。 看到東恩胳膊與腿上的傷疤之後，他下定了決心，他不要當她的王子，而要成為為她在刀尖上舞動的劊子手。 他手中的那把刀有了其他用途，原本的他迎合是四季，現在的他一心只想冷漠。



一出生彷彿整個世界都站在了妍珍這邊，哪怕犯下了那麼殘忍的校園暴力，卻依舊被父母溺愛，絲毫不知道反省的她不需要做任何努力。 妍珍的一生如同極晝，不過她不知道的是當這邊是極晝時，另半球就是極夜，在極夜中煎熬的東恩正朝著妍珍慢慢走來......



一開始我以為是我錯了，他們也這樣說，我以為只要忍著，這一切就會結束。 我以為只要堅持下去，一切都會變好。 然而並非如此。 賢南下定了決心，波濤駭人的理由是你無法預測那一波接著一波而來的浪濤，平靜之後也能將一切吞噬在駭浪之下。 也許東恩就是如波濤一般的女人吧。



對道英來說，生活就如同棋盤，只分敵我，我的家人與其他人，是或不是，是容不下任何異色的黑與白的世界。 然而，不知道從何時起對如同隱身在濃霧中的女人產生了好奇心，變得如同追逐太陽的向日葵一般視線開始圍繞著那個女人。 道英知道，無論對於人生還是全域，白總比黑來得更有利，一直執黑子的道英現在手握白子。



無論走哪兒都是全場焦點的在俊，對他來說人生只有酒、女人、賭博和暴力四件事，為此他與律師見面的機會也越來越多，卻也絲毫不妨礙他賺錢，財富越積越多，這樣的他突然有了想要得到的人，哪怕知道這是東恩為他設下的陷阱，他也義無反顧。



在金恩淑編劇的筆下，6名主角陣容栩栩如生地躍然紙上，每個角色都充滿血肉和靈魂，更加讓人期待《The Glory》的開播。



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