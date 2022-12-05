流淚預警！《酒鬼都市女人們2》上山是因為生病的智妍ㅠㅠ 片花尹施允、孫浩俊、曺柔理都現身

《酒鬼都市女人們2》昨（4）日釋出3分鐘Highlight（片花），正式透露了第二季劇情大綱。
《酒鬼都市女人們2》先前只透露會是第一季的延續，釋出的50秒預告「神秘的」表現三位女主角安昭熙（李先彬 飾）、韓智妍（韓善伙 飾）、姜芝久（又譯姜智久，鄭恩地 飾）與唯一男主角姜北久（崔始源 飾）跑到山上生活，後來還像特務般回歸都市。
3分鐘Highlight則開門見山女人們「戒酒了」，原因是因為韓智妍生病，她在化療前一天逃跑，閨密安昭熙、姜芝久決定陪著她完成任何她想完成的事。她們跑到體驗滑翔、釣魚、山上生活……回顧第一季最後一集，韓智妍乳癌轉為第三期，第二季時間線很可能從韓智妍開刀前的一個月開始。
才剛要為三人的情誼感動落淚，Highlight後半段畫風「急轉直上」，恢復原本的荒謬、搞笑與瘋狂。女人們下山之後完全跟時代脫節，安昭熙身為綜藝 PD卻搞不清楚演藝圈現況，韓智妍的瑜珈講師位置被取代，姜芝久送外賣被嫌棄、回頭擔任高中老師。
我們男主角姜北久呢？在安昭熙隱居山林的期間，姜北久可是花了好大的力氣找她，上山下海弄得蓬頭垢面。安昭熙回歸後，兩個人愛火一發不可收拾，又睡了！
姜芝久也再度遇上有過緣分的YouTuber「親切的摺紙先生」（尹施允 飾），韓智妍則碰見和她一樣喜歡在酒席上變聲講話且狀聲詞很多的人（孫浩俊 飾）。
除了四位主演，「親切的摺紙先生」尹施允與「五福酒館老闆」金正民也回歸第二季，還有孫浩俊、柳仁英（飾演新任瑜珈講師）與曺柔理（飾演姜芝久學生）加盟。
另外，《酒鬼都市女人們》第一季OST採用「自己的戲自己的唱」，讓愛豆出身的四位主演們親自獻唱，第二季似乎改變了模式，官方今（5）日宣布了OST歌手陣容：姜丹尼爾、Big Mama、曺柔理、CHEEZE與MAMAMOO輝人。
《酒鬼都市女人們2》就在本週五（9日）起於TVING與大家見面。
▼《酒鬼都市女人們2》3分鐘Highlight影片
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