流泪预警！《酒鬼都市女人们2》上山是因为生病的智妍ㅠㅠ 片花尹施允、孙浩俊、曺柔理都现身

《酒鬼都市女人们2》昨（4）日释出3分钟Highlight（片花），正式透露了第二季剧情大纲。

《酒鬼都市女人们2》先前只透露会是第一季的延续，释出的‎50秒预告「神秘的」表现三位女主角安昭熙（李先彬 饰）、韩智妍（韩善伙 饰）、姜芝久（又译姜智久，郑恩地 饰）与唯一男主角姜北久（崔始源 饰）跑到山上生活，后来还像特务般回归都市。



3分钟Highlight则开门见山女人们「戒酒了」，原因是因为韩智妍生病，她在化疗前一天逃跑，闺密安昭熙、姜芝久决定陪著她完成任何她想完成的事。她们跑到体验滑翔、钓鱼、山上生活……回顾‎第一季最后一集‎，韩智妍乳癌转为第三期，第二季时间线很可能从韩智妍开刀前的一个月开始。



才刚要为三人的情谊感动落泪，Highlight后半段画风「急转直上」，恢复原本的荒谬、搞笑与疯狂。女人们下山之后完全跟时代脱节，安昭熙身为综艺 PD却搞不清楚演艺圈现况，韩智妍的瑜珈讲师位置被取代，姜芝久送外卖被嫌弃、回头担任高中老师。



我们男主角姜北久呢？在安昭熙隐居山林的期间，姜北久可是花了好大的力气找她，上山下海弄得蓬头垢面。安昭熙回归后，两个人爱火一发不可收拾，又睡了！



姜芝久也再度遇上有过缘分的YouTuber「亲切的摺纸先生」（尹施允 饰），韩智妍则碰见和她一样喜欢在酒席上变声讲话且状声词很多的人（孙浩俊 饰）。



除了四位主演，「亲切的摺纸先生」尹施允与「五福酒馆老板」金正民也回归第二季，还有孙浩俊、柳仁英（饰演新任瑜珈讲师）与曺柔理（饰演姜芝久学生）加盟。



另外，《酒鬼都市女人们》第一季OST采用‎「自己的戏自己的唱」，让爱豆出身的四位主演们亲自献唱，第二季似乎改变了模式，官方今（5）日宣布了OST歌手阵容：姜丹尼尔、Big Mama、曺柔理、CHEEZE与MAMAMOO辉人。

《酒鬼都市女人们2》就在本周五（9日）起於TVING与大家见面。

▼《酒鬼都市女人们2》3分钟Highlight影片



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