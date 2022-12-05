這是首位「手劈蛋糕」的愛豆吧！防彈少年團 Jin 前一秒說要切蛋糕，下一秒竟然是用手劈開 XD

4日是BTS防彈少年團Jin生日，他也通過 Weverse Live 和粉絲們互動。

在直播中，Jin 吹了蠟燭、說了感言後：「那麼我來進行一下切蛋糕儀式。」結果...竟然直接用手劈了蛋糕 XD 在分享完畫報拍攝花絮後，Jin：「那麼我來吃一下蛋糕！」就去拿了一支大湯匙來挖剛剛劈好的蛋糕（笑）！

eatjin ft seokjin’s birthday cake pic.twitter.com/ghZLX34Gma — jin files (@seokjinfile) December 4, 2022

「Worldwide Handsome」這驚人又搞笑的舉動，影片也在各大 SNS 瘋傳。網友紛紛表示：「但是切得太好了」、「瘋狂的手是刀嗎」、「這是我的夢想，我也想試試」、「啊真是的金碩珍」、「小時候想過這些，結果還是沒能做到，代理滿足了 哈哈哈哈」、「防彈少年團偶爾也會因為長得非常端莊，無法預測」、「蛋糕抖動的樣子太搞笑了」等等。



另外，Jin 已確定在12月13日入伍，他將進入京畿道漣川郡某部隊新兵教育隊報到，完成為期5周的基礎軍事訓練後分配到一線部隊。而 Jin 也在 Weverse 留言：「雖然出了意料之外的報導，但我們阿米們不可以來訓練所喔 ㅠㅠ 因為除了我還會有很多其他人，人多擁擠的話會很危險，阿米 I Love You。」



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