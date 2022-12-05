獎盃預定！下半年爆款《財閥家的小兒子》收視率逼近20%！力壓《非常律師禹英禑》成最高收視劇

獎盃預定！下半年爆款《財閥家的小兒子》收視率逼近20%！力壓《非常律師禹英禑》成最高收視劇

韓劇   2022年12月5日   星期一10:30   Tracy  

（封面圖源：jtbc《財閥家的小兒子》、ENA《非常律師禹英禑》）

沒想到接近2022年底，還能看到一部收視率逼近20%的電視劇。

說的就是近期風靡全韓的《財閥家的小兒子》。 根據最新的尼爾森數據顯示，12月4日播出的該劇第8集收視率為19.449%，再次刷新自身收視紀錄，離20%的大關僅剩0.551%，突破20%指日可待。 《財閥家的小兒子》首播收視率其實並不高，為6.058%，開播之後收視率就像「瘋了」一樣節節攀高，每一集都在創下新紀錄，截止到第8集直接比首播收視率高出了3倍，實時收視率高達36.06%，嚇人的是該數據還在上漲中。
（圖源：jtbc《財閥家的小兒子》）

2022年也稱得上是好劇之年，《我的出走日記》、《社內相親》、《二十五，二十一》、《語義錯誤》、《解讀惡之心的人們》都算爆款，收視率都曾掀起小高潮。 一部《非常律師禹英禑》更是爆款中的爆款，從無人問津到席捲全韓，收視率以倍數增長，甚至在Netflix上都大有名氣，而這部劇的最高收視率17.534%，成為了2022年非週末時段迷你系列劇中最高收視作品。 不過，17.534%這個數字已經被《財閥家的小兒子》輕鬆打破，該劇人氣之火爆無「劇」能及。
（圖源：tvN《二十五，二十一》、watcha《語義錯誤》、jtbc《我的出走日記》） （圖源：ENA《非常律師禹英禑》）

《財閥家的小兒子》由李星民和宋仲基攜手主演，重生、穿越、復仇三大爽劇要素牢牢吸引住了觀眾們的目光。 李星民扮演的順洋集團老會長陳養喆老謀深算，眼神裡全是戲。 宋仲基演技也不賴，一人分飾兩角，既是忍辱負重、盡忠職守的尹炫優，也是走一步算百步的笑面虎陳導俊，馳騁政商兩界，演技切換之自然讓人找不出縫隙。 爺孫倆無硝煙的商戰已經打響，鹿死誰手敬請期待。
（圖源：jtbc《財閥家的小兒子》）

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