[分集剧情]《王后伞下》大妃金海淑这波似乎占上风！中殿金惠秀要真相也要守护世子嫔！（EP15）

[有雷]《王后伞下》剩下2集，就看中殿金惠秀如何了结这一场腥风血雨。她已发现权医官的真实身份就是废妃尹氏的儿子李翊贤，手中更握有太仁世子的尸检报告，不过神队友殿下崔元英似乎不再可靠，而大妃金海淑更是持续以世子嫔为目标展开攻击！金惠秀如何再逆转情势？

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《王后伞下》中殿（金惠秀饰）识破权医官真实身份，也是当年永苑大君李翊贤，听闻他如何将患有血虚厥的前世子（裴仁爀饰）逐步逼向死亡，心中难掩悲痛，更无法接受他的复仇论，权医官匆匆逃走藏匿。中殿虽然立即奔向殿下（崔元英饰）告知这真相，不料殿下却直指「废妃身旁的孩子才是李翊贤」，也要中殿提出他毒杀前世子的直接证据，让中殿决定要靠自己的力量活捉权医官。



各方都在寻找的证据尸检报告，已经掌握在中殿手中。而正准备谋反的土地大夫则遭逮捕而入狱，殿下在牢狱中与他对话，虽知道是自己母亲毒杀了太仁世子，但因自己也有野心要登上王位，因此他下令捉拿权医官并且格杀勿论。中殿知道这样一来大妃（金海淑饰）同样也想将权医官灭口，如此一来前世子死因将石沉大海。於是她拿尸检报告与大妃作交易，希望大妃也能比殿下更早活捉权医官。



在这么紧张的同时却也传来好消息，世子嫔传出有喜了！原本中殿与世子都开心迎接新生命的同时，大妃却要医官昧著良心推翻原本的诊断，表示原本怀孕诊断错误，并且以世子嫔患有心脏疾病，可能无法诞下王孙而提出废黜。这些手段全都是为了取得太仁世子的尸检报告书，逼迫中殿选择能够守护哪一边。不过也让世子嫔了解到世子对她的真心，得知她的疾病后，甚至愿意放弃生子而守护她的健康。



中殿向大妃交出了尸检报告书，想找出另一份由朴京优父亲所写的佐证，但朴却已将正本交给殿下。权医官行迹败露而直接杀死了领相，黄淑媛（玉子妍饰）这才发现权医官真正的大君身份，也知道了自己仅仅是被利用而非被爱的，悲痛之余，儿子义圣君（姜灿熙饰）突然出现而刺杀了权医官，权医官在咽下最后一口气前，说出了他就是义圣君的生父……而这一切全都是大妃所写好的剧本…中殿又该如何逆转情势？



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