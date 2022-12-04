姜知英被爆應聘KARA卻是唱少女時代的歌，遭吐槽走錯公司：「以為這裡是SM嗎？」

KARA近日做客《文明特急》，一邊聊天一邊為兩小時後的直播甄選曲目表，陸續選定《Mr.》《Rock U》《STEP》《Lupin》等六首人氣歌曲，和一萬五千多觀眾一起享受又唱又跳的K-Pop感性酒店。

MC Jaejae提到當年最紅的三大女團就是「WonKa少」：Wonder Girls、KARA、少女時代。 調皮的知英說Jaejae好像是少女時代的狂熱粉絲、讓她感到失落，Jaejae突然告白：「其實我沒有很喜歡少時的歌，比較愛她們的綜藝！」引起一陣騷動，趕緊捂住她的嘴XD



知英表示自己也很喜歡少時，昇延爆料：「她就是唱少時的歌進來KARA的！」妮可補充那首歌就是《Kissing You》，試鏡時其他成員就在旁邊房間裡，聽到這首歌都覺得很荒唐、互相交換眼神XD



Jaejae開啟吐槽：「以為來SM試鏡嗎？」 奎利和昇延：「她是否知道那間公司叫做DSP呢？ 連KARA是誰都不知道吧？」



知英解釋因為公司讓她準備開心的歌，而《Kissing You》人氣正旺，所以她認為唱這首一定能進：「託少女時代的福才通過了。」 奎利站起來鞠躬：「感謝您來到KARA。」 XD



這期節目真的從頭笑到尾，但也有深情催淚瞬間。 昇延說出道以最欣慰的就是現在，因為準備新專輯壓力很大、也逐漸感覺到大家真的聚到一起，惹得齡智和節目作家紛紛落淚，知英和妮可也閃爍淚光。



總之看到大家重新回來真的很開心，不少觀眾留言說：「把WonKa少都叫來一起聚餐吧」、「應該要少時、KARA、Jaejae來個三方對質，順便開演唱會」、「2NE1和T-ara可能會失落耶，乾脆一起來吧（網友私心）」、「 二代團就是legend，大部份主打歌都是全國民會唱的熱門歌曲，一聽到前奏就心臟狂跳」、「歐尼們發專輯完全是為了粉絲，現在是我們報答的時候了」。這一段從30分開始，影片已定位：



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