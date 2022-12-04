姜知英被爆试镜KARA却是唱少女时代的歌，遭吐槽走错公司：「以为这里是SM吗？」

KARA近日做客《文明特急》，一边聊天一边为两小时后的直播甄选曲目表，陆续选定《Mr.》《Rock U》《STEP》《Lupin》等六首人气歌曲，和一万五千多观众一起享受又唱又跳的K-Pop感性酒店。

MC Jaejae提到当年最红的三大女团就是「WonKa少」：Wonder Girls、KARA、少女时代。 调皮的知英说Jaejae好像是少女时代的狂热粉丝、让她感到失落，Jaejae突然告白：「其实我没有很喜欢少时的歌，比较爱她们的综艺！」引起一阵骚动，赶紧捂住她的嘴XD



知英表示自己也很喜欢少时，升延爆料：「她就是唱少时的歌进来KARA的！」妮可补充那首歌就是《Kissing You》，试镜时其他成员就在旁边房间里，听到这首歌都觉得很荒唐、互相交换眼神XD



Jaejae开启吐槽：「以为来SM试镜吗？」 奎利和升延：「她是否知道那间公司叫做DSP呢？ 连KARA是谁都不知道吧？」



知英解释因为公司让她准备开心的歌，而《Kissing You》人气正旺，所以她认为唱这首一定能进：「托少女时代的福才通过了。」 奎利站起来鞠躬：「感谢您来到KARA。」 XD



这期节目真的从头笑到尾，但也有深情催泪瞬间。 升延说出道以最欣慰的就是现在，因为准备新专辑压力很大、也逐渐感觉到大家真的聚到一起，惹得龄智和节目作家纷纷落泪，知英和妮可也闪烁泪光。



总之看到大家重新回来真的很开心，不少观众留言说：「把WonKa少都叫来一起聚餐吧」、「应该要少时、KARA、Jaejae来个三方对质，顺便开演唱会」、「2NE1和T-ara可能会失落耶，干脆一起来吧（网友私心）」、「 二代团就是legend，大部份主打歌都是全国民会唱的热门歌曲，一听到前奏就心脏狂跳」、「欧尼们发专辑完全是为了粉丝，现在是我们报答的时候了」。这一段从30分开始，影片已定位：



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