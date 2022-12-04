Super Junior銀赫不認同「粉絲福利」這一說法，頒給自己「粉絲之愛獎」

近日Super Junior銀赫和東海做客可視廣播節目《DKZ宰燦的是夢啊》，宰燦聊到銀赫和東海油想要給自己和對方頒獎，其中銀赫為自己頒發的就是「愛粉絲獎」。

銀赫解釋說愛的含義有很多種，比如家人之間、戀人之間、朋友之間，對於歌手而言又有些不同：「是互相幾保持距離又同在一起的關係。 有人站在我這一邊的感覺非常好。 印象裡從前是沒有這個詞，好像是我創造的。」

「當時很討厭粉絲福利（fan service）這個說法，為什麼我為粉絲做的事是福利呢？ 所以寫歌詞時就改成fan love，好像從那之後就出現了『粉絲之愛』這個詞。」



銀赫在2011年的SJ第四次世界巡演《Super Show 4》時，和Henry合作寫了一首歌《自體發光寶石美男 李赫宰》，銀赫在歌詞裡寫道：「如果你去做就是fan dom，對我們而言永遠是fan love，確信！我們不會做fan service這種事，只有真正的愛，而不是服務。 」



網友紛紛感歎，也許擁有這樣的mind才是銀赫一直受到喜愛、SJ也健康長壽的真正秘訣吧！（影片已定位28分29秒處）



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