King Kong by STARSHIP 娛樂公開《出差十五夜》幕後花絮照！演員部真的超圈粉啊～

日前《出差十五夜》到 STARSHIP 出差，演員＆愛豆共有31人出演，大家都有看這幾集播出了嗎？

節目中玩了各種遊戲，但由於演員們私交都很好，互動也超級有趣，李棟旭＆李光洙還一直「欺負」宋承憲＆柳演錫。近日，演員部所屬的King Kong by STARSHIP娛樂也公開拍攝花絮照，大家就一起來回顧一下啦！ （更多照片：請點這）



▼「校長」宋承憲帶著大家一起宣誓



▼李棟旭一開始拿到炸醬麵還很開心的時候 XD



▼You～～and～～I～～柳Nine



▼李光洙很認真要猜題，但最後沒拿到配菜，連炸醬麵都沒了



▼聽到《花樣男子》OST秒回答的金汎



▼上一秒才被李棟旭笑什麼都不知道，下一秒馬上答對還大秀2PM〈十分滿分的十分〉舞蹈



▼超會答OST問題的柳惠英



▼蔡秀彬總是喊第一，但...答不出來 XD



▼展現可愛魅力的申承浩（本人跟他在劇中的角色，真的超級反差啊～）



▼演員部的「忙內」千英敏



應該有不少人看完這幾集都被這些演員們圈粉了吧？希望之後還有機會看到他們一起出演綜藝啊！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞