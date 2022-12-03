繼《弱美男英雄Class 1》、《二十五，二十一》後再接高中生角色！崔顯旭有望與南志鉉、鄭多彬合作新劇《High Cookie》

崔顯旭要變成「高中生專業戶」了！（笑）

改編自網路漫畫《弱美男英雄》的Wavve 原創電視劇《弱美男英雄Class 1》，由朴志訓、崔顯旭、洪慶等主演，描述身材矮小、看似纖弱的美少年「延時恩」，依靠頭腦、工具和心理與校園內外的暴力分子戰鬥，征服叢林世界般的校園故事。崔顯旭在劇中飾演「安秀浩」，擁有直率、自由的靈魂，對學校生活沒有太大關心，遇到燕施恩和吳範錫後，一起累積友情。故事結尾，秀浩因故躺在病床上昏迷不醒，不少觀眾期待他能以「健康的模樣」回歸‎第2季‎。

有趣的是，繼《弱美男英雄Class 1》、《二十五，二十一》後，崔顯旭有望再接高中生角色，與南志鉉、鄭多彬合作新劇《High Cookie》並擔任男主角。這是一部校園奇幻驚悚劇，描述每天最多只能吃一個，只咬一口也能實現夢想的手工餅乾吞噬一所名門高中後引發的故事。

崔顯旭若確定出演，他將飾演正韓高中高三S班、班排第3的「徐浩秀」。媽媽臥病在床、爸爸失蹤不見人影，即便如此仍保持優異成績。同時也是每天被同學們利用的「正韓高傻瓜」。

今年（2022年）在《小女子》中飾演「吳家二姐」吳仁京的南志鉉，有望飾演「崔秀英」。18歲成為家中支柱的她，為撫養弟弟而到工廠工作，目前為非正式職員。為了拯救陷入泥沼的弟弟，不惜犧牲自己也要拯救弟弟。（上一次是「妹妹傻瓜」，這一次是「弟弟傻瓜」嗎？）

另外，今年出演Netflix《天外謎蹤》的鄭多彬，也有望加盟《High Cookie》。

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