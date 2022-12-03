終於等到EP.7！《財閥家的小兒子》先公開：「大嫂」牟賢珉約陳導俊見面「我就是你不可或缺的人」

在《財閥家的小兒子》EP.6的尾聲中，陳養喆（李星民 飾）派人搜查Miracle投資公司，要求背後大股東出來談話。之後，來到陳養喆面前的人正是陳導俊（宋仲基 飾），好期待這周播出啊！

EP.7搶先看是牟賢珉（朴智賢 飾）找了陳導俊見面，牟賢珉說了自己的舅舅有一個動畫頻道，聽說Miracle的股東要找在遊戲頻道，所以就拜託了舅舅，她對陳導俊說道：「組織變更、人力構成都已經完成了，我有充分的資格來到這裡吧？」陳導俊也問：「你是怎麼知道的呢？」



牟賢珉對他說：「我不是說過嗎？這是賢誠日報的情報力！你想想看～光是有動搖輿論力量這一點，陳養喆會長會想和我們家成為一家人嗎？」陳導俊：「那個婚姻的對象好像不是我才對。」牟賢珉也提到賢誠日報在準備經濟雜誌、體育新聞和放送頻道，更表示已經得到父親的允許，會把這些都交由DMC（數碼媒體中心）準備，那麼Miracle開工出售DMC絕對不會有問題

。最後她對陳導俊說：「你現在明白了嗎？我為什麼是你不可或缺的人。」



製作組更表示：「無法停止戰鬥的陳導俊將面臨選擇的瞬間。爲了自己的目標，究竟會選擇誰作爲搭檔，他的感情和理性會走向何方，請大家拭目以待。」昨日因為轉播世界盃比賽停播，本週只會播出兩集。



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