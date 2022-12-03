继《弱美男英雄Class 1》、《二十五，二十一》后再接高中生角色！崔显旭有望与南志铉、郑多彬合作新剧《High Cookie》

崔显旭要变成「高中生专业户」了！（笑）

改编自网路漫画《弱美男英雄》的Wavve 原创电视剧《弱美男英雄Class 1》，由朴志训、崔显旭、洪庆等主演，描述身材矮小、看似纤弱的美少年「延时恩」，依靠头脑、工具和心理与校园内外的暴力分子战斗，征服丛林世界般的校园故事。崔显旭在剧中饰演「安秀浩」，拥有直率、自由的灵魂，对学校生活没有太大关心，遇到燕施恩和吴范锡后，一起累积友情。故事结尾，秀浩因故躺在病床上昏迷不醒，不少观众期待他能以「健康的模样」回归‎第2季‎。

有趣的是，继《弱美男英雄Class 1》、《二十五，二十一》后，崔显旭有望再接高中生角色，与南志铉、郑多彬合作新剧《High Cookie》并担任男主角。这是一部校园奇幻惊悚剧，描述每天最多只能吃一个，只咬一口也能实现梦想的手工饼干吞噬一所名门高中后引发的故事。

崔显旭若确定出演，他将饰演正韩高中高三S班、班排第3的「徐浩秀」。妈妈卧病在床、爸爸失踪不见人影，即便如此仍保持优异成绩。同时也是每天被同学们利用的「正韩高傻瓜」。

今年（2022年）在《小女子》中饰演「吴家二姐」吴仁京的南志铉，有望饰演「崔秀英」。18岁成为家中支柱的她，为抚养弟弟而到工厂工作，目前为非正式职员。为了拯救陷入泥沼的弟弟，不惜牺牲自己也要拯救弟弟。（上一次是「妹妹傻瓜」，这一次是「弟弟傻瓜」吗？）

另外，今年出演Netflix《天外谜踪》的郑多彬，也有望加盟《High Cookie》。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻