漫改劇《弱美男英雄》開播！朴志訓完美詮釋「燕施恩」這角色，精湛演技獲好評！

《弱美男英雄》改編自從2018年開始連載的同名網路漫畫，由朴志訓、崔顯旭、洪慶主演。

講述一名身材矮小又看似纖弱的美少年「燕施恩」，依靠頭腦、工具和心理與校園內外的暴力學生戰鬥，征服叢林世界般的校園故事。

劇中，朴志訓飾演「燕施恩」，他利用天生的頭腦和道具，壓制學校內、外的暴力份子；崔顯旭飾演「安秀浩」，擁有直率、自由的靈魂，對學校生活沒有太大關心，遇到燕施恩和吳範錫後，一起累積友情；洪慶飾演「吳範錫」，憧憬著逐漸成為「脆弱英雄」的燕施恩和安秀浩，並懷著想要變強的強烈願望。

18日通過 OTT平台 Wavve 上線（台灣可通過iQIYI愛奇藝觀看）後，立即創下2022年收費用戶第一的記錄。



三人一起克服危機、一起成長的故事，一下子抓住觀眾的心。而朴志訓的演技也獲得好評，已經觀看《弱美男英雄》的網友們紛紛表示：「演技都瘋了，一直看到凌晨」、「因爲敘事一點一點積累起來爆發了！真的很悲傷很悽慘，燕施恩演技真的很好，又哽咽了」、「施恩啊，你做得太好了」、「眼神真的好棒」、「好像很好地詮釋了角色，眼神和表情都很好」、「第二季也快來吧」、「因爲捨不得結束，所以一點一點省著看了」等。

-guys guyss keren banget aktingnya Park Jihoon di drama Weak Hero Class 1 pic.twitter.com/XgOItFSgeh — starfess use -star | /unsend for delete menfess (@starfess) November 19, 2022

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