《財閥家的小兒子》申鉉彬的「前夫」名單都令人羨慕啊～每個都是男神！

男神魅力果然沒法擋！由宋仲基、李星民和申鉉彬攜手主演的奇幻大作《財閥家的小兒子》播出廣受好評，該劇正於韓國本土取得亮眼收視！

《財閥家的小兒子》集復仇與穿越題材於一身，劇中宋仲基死過翻生惡鬥李星民固然是一大看點，不過申鉉彬和宋仲基上演的愛恨情仇同樣引人注目；不少網民留名等睇二人的愛情戲碼，還大讚申鉉彬氣質一絕，甚有大將之風。

現年36歲的申鉉彬早於2010年透過電影《難兄難弟》出道，還一舉拿下該年百想藝術大賞最佳新演員，演技備受肯定；她亦憑藉過人仙氣獲封「潤娥和申敏兒的混合體」，還因此被欽點成為「神的女人」，不時飾演男神妻子角色，就連炫彬（《機密同盟》）和車勝元（《加油，李先生》）也是她的「前夫」！



她還自爆因為自備健康食材慰勞劇組，曾與玄彬鬧出笑話：「我喜歡吃東西，也希望組員們在拍攝現場能夠吃到新鮮的食物，所以我經常帶著很多水果之類的零食，玄彬前輩還問過我，家裡是不是開果園或是超市。」

除了收割男神，申鉉彬亦與金高銀、韓孝珠等一眾女神相當老友，她也坦承閨密經常為她帶來力量：「即使各自忙著工作，但是遇到困難的時候，告訴對方、聽對方的話，這樣就很好了。我們會聊很多工作的事情，她們也常常追看我的節目關注著我。」未知女神們是否和觀眾一樣死守著《財閥家的小兒子》的直播呢？



近年申鉉彬星運漸開，接連主演了多部人氣劇集；今年更藉著《怪異》「自肥」兼圓夢：「我是具教煥前輩的粉絲，所以一直想和他一起演戲！」她也透露因為不怎麼閱讀網路小說，所以透過 《財閥家的小兒子》才知道穿越題材，也希望觀眾可以隨著劇情發展，了解到她的另一面。



改編自同名網路小說，Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》以八十年代為背景，講述出身貧寒的尹炫優（宋仲基飾）忠誠效力順洋集團長達十年，某天他奉命為會長陳養喆（李星民飾）管理秘密資產，卻被誣陷私吞資金而慘遭滅口，後來他竟重生為順洋家的小兒子陳導俊，從此開啟第二人生！為了侵吞整個財閥家族，他逐步成長並展開一連串復仇行動，誓要在上流社會掀起腥風血雨！香港觀眾逢星期五、六、日可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集的最新進度。



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