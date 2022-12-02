《财阀家的小儿子》申铉彬的「前夫」名单都令人羡慕啊～每个都是男神！

男神魅力果然没法挡！由宋仲基、李星民和申铉彬携手主演的奇幻大作《财阀家的小儿子》播出广受好评，该剧正於韩国本土取得亮眼收视！

《财阀家的小儿子》集复仇与穿越题材於一身，剧中宋仲基死过翻生恶斗李星民固然是一大看点，不过申铉彬和宋仲基上演的爱恨情仇同样引人注目；不少网民留名等睇二人的爱情戏码，还大赞申铉彬气质一绝，甚有大将之风。

现年36岁的申铉彬早於2010年透过电影《难兄难弟》出道，还一举拿下该年百想艺术大赏最佳新演员，演技备受肯定；她亦凭藉过人仙气获封「润娥和申敏儿的混合体」，还因此被钦点成为「神的女人」，不时饰演男神妻子角色，就连炫彬（《机密同盟》）和车胜元（《加油，李先生》）也是她的「前夫」！



她还自爆因为自备健康食材慰劳剧组，曾与玄彬闹出笑话：「我喜欢吃东西，也希望组员们在拍摄现场能够吃到新鲜的食物，所以我经常带著很多水果之类的零食，玄彬前辈还问过我，家里是不是开果园或是超市。」

除了收割男神，申铉彬亦与金高银、韩孝珠等一众女神相当老友，她也坦承闺密经常为她带来力量：「即使各自忙著工作，但是遇到困难的时候，告诉对方、听对方的话，这样就很好了。我们会聊很多工作的事情，她们也常常追看我的节目关注著我。」未知女神们是否和观众一样死守著《财阀家的小儿子》的直播呢？



近年申铉彬星运渐开，接连主演了多部人气剧集；今年更藉著《怪异》「自肥」兼圆梦：「我是具教焕前辈的粉丝，所以一直想和他一起演戏！」她也透露因为不怎么阅读网路小说，所以透过 《财阀家的小儿子》才知道穿越题材，也希望观众可以随著剧情发展，了解到她的另一面。



改编自同名网路小说，Viu Original原创奇幻韩剧《财阀家的小儿子》以八十年代为背景，讲述出身贫寒的尹炫优（宋仲基饰）忠诚效力顺洋集团长达十年，某天他奉命为会长陈养喆（李星民饰）管理秘密资产，却被诬陷私吞资金而惨遭灭口，后来他竟重生为顺洋家的小儿子陈导俊，从此开启第二人生！为了侵吞整个财阀家族，他逐步成长并展开一连串复仇行动，誓要在上流社会掀起腥风血雨！香港观众逢星期五、六、日可以透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴剧集的最新进度。



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