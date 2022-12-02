LOVELYZ Kei揮別金俊秀的PALMTREE ISLAND，今轉投「爸爸」尹尚的A2Z娛樂

Lovelyz去年11月各奔東西，成員Kei在經歷與PALMTREE ISLAND簽約、解約之後，今（2）日確定新東家為A2Z娛樂。

Kei身為Lovelyz主唱，也擁有音樂劇表演資歷，在離開Woollim娛樂且Lovelyz宣告解散之後，很快就在今年1月受到青睞，簽入了KPOP前輩金俊秀成立的經紀公司PALMTREE ISLAND，接連有音樂劇《王者之劍》、《死亡筆記本》演出。



豈知，PALMTREE ISLAND與Kei僅僅合作8個月便宣告結束合約，時間就在PALMTREE ISLAND舉行旗下藝人演唱會的隔兩天。演唱會「2022 PALMTREE ISLAND 1st GALA CONCERT」9月23到25日舉行，Kei參與其中，27日便有媒體率先披露Kei與PALMTREE ISLAND和平解約，PALMTREE ISLAND隨後證實。



消息一出令不少網友吃驚，好奇為何不到一年就解約，而且和經紀公司的演唱會才剛辦完。有人認為也許Kei想繼續做音樂大過演音樂劇，所以選擇離開；有人猜測和前一個月與公司老闆金俊秀的戀愛傳聞有關，但當時金俊秀火速否認並表示「很荒唐」；也有人覺得緋聞事小，Kei曾劇透音樂劇內容才可能是導致合作短命原因。

無論如何，Kei今日確定花落A2Z娛樂，A2Z娛樂即是被稱為「Lovelyz爸爸」的尹尚所屬之Pop Music與其他公司合併而成的。Kei已準備和「爸爸」尹尚的製作團隊「Papermode」製作個人專輯。

‎Kei 23日才到尹尚主持的《尹尚的音樂秀》與Lovely成員們團聚，能看見Kei與尹尚再度攜手合作，粉絲們都相當開心且支持，總算不用擔心Kei的好歌喉被埋沒。



▼Kei稍早亦發文向粉絲傳達好消息，表示會用更好的歌曲、更好的舞台回報粉絲，承諾會成為替世界帶來正面好影響的歌手Kei與演員Kei。



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