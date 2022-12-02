《凍死的戀愛》結局創下自身收視新高，李多熙＋崔始源終演感想「就像仲夏夜的回憶一樣幸福美好」

在昨日已順利播出大結局的ENA水木電視劇《凍死的戀愛》，主角李多熙、崔始源及其他演員們也表達了終演的感想。

剛結束演唱會台灣行的崔始源，表示《凍死的戀愛》對他來說就像是一個仲夏夜的回憶，充滿幸福與愉快的經驗，感謝導演與所有工作人員讓他成了劇中的載勛，也向所有支持本劇的觀眾們表達感謝之意，也會持續努力活動，再以其他好的作品與大家見面。他所主演的新劇《酒鬼都市女人們2》也預計將在12月9日開播。



在劇中飾演具麗凜的李多熙，完美展現了角色年齡層的女性煩惱與不安，在戀愛、友情與工作上她搞得一團亂，在工作時全心投入，也有陷入戀愛煩惱時的女人心情，以及最後終於勇敢表達自己的場面，讓觀眾們跟隨她的情緒起伏。李多熙也透過所屬公司表示，拍攝的6個月期間大家都辛苦了，非常感謝所有參與的人員，透過這部作品讓她重新思考愛情與友情，以及人與人之間的關係，也感謝所有觀眾們的支持與喜愛。12月30日李多熙也將透過新劇《ISLAND》與大家見面。



劇中飾演女二的李允雪，飾演暗戀著始源的相親對象，她也透過公司表示，有點鼻酸，很捨不得送走韓智妍這個角色，也真心感謝收看的各位觀眾們，雖然不捨但覺得自己更應該努力送走智妍，這角色特別帥氣，應該能夠讓她記在心中很長一段時間，當然也感謝所有觀眾們的收看。男團出身，本次飾演非常有道義良心的助理PD尚宇，他也表示相當感謝觀眾們的喜愛，能出演《凍死的戀愛》讓他感到很幸福，之後也會努力在戲劇方面多多演出喔！



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