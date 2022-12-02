炫彬或將因新片失去日本粉絲！《哈爾濱》演抗日義士安重根，恐觸發民族敏感情緒

韓國媒體Newsen昨日報道稱，自從炫彬加盟電影《哈爾濱》飾演抗日運動家安重根的消息公開後，日本合作方的氣氛已出現微妙變化。

炫彬因《愛的迫降》在日本收穫大量人氣，但某中堅級Agency人士透露稱：「從兩個月前開始感知到異常氣息。」



之前有不少日本公演企劃公司在爭奪炫彬日本見面會的主辦權，最近卻紛紛藉口稱難以租借場地、門票預售成績不如以往等等，態度發生一百八十度大轉變。

曾為車勝元、金南佶主辦日本見面會的人士也透露稱，今年10月剛剛向炫彬所屬社提出10億韓元規模的日本見面會和寫真集出版邀請，但出演《哈爾濱》的消息公開後，日本那邊突然詢問能否換其他人。



此前也有韓國藝人因觸及歷史敏感區而遭到區別對待的案例。 韓國歌手李承哲2014年8月在獨島（日本稱竹島）舉辦祈願統一的演出後，同年11月就在日本機場遭拒絕入境，直到現在都沒有解除。 此外，歌曲《獨島是我們的領土》演唱者鄭光泰、因錄製《兩天一夜》登上獨島的李壽根、參加宣誓獨島主權游泳接力活動的宋一國、在獨島演出的歌手金章勳，也遭遇過拒絕入境等不同程度的區別對待。



《哈爾濱》是一部諜戰動作片，講述韓國獨立運動家安重根1909年在海爾濱火車站槍殺日本朝鮮統監府統監伊藤博文的過程，炫彬飾演安重根，11月20日已開機拍攝。 安重根被部份日本人視為恐怖分子，但朝鮮民眾則將他視為愛國義士、民族英雄，追授建國勛章並建立了紀念館。



此外，另一部講述安重根事跡的電影《英雄》也將在12月上映，主演陣容包括羅文姬、金高銀、趙在允、裴正楠、李玹雨、朴真珠等。



對此，炫彬所屬社表示否認：「一直有在網上觀察海外粉絲的動態，也依舊收到日方的見面會、電視、活動邀請，目前沒有市場變化方面的感知。」

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