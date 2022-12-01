[好片推薦]《整形帝王》人脈最廣馬東石＋美男名醫鄭敬淏聯手征服醫美界！富貴險中求

[無雷]由馬東石與鄭敬淏所主演的《整形帝王》，把時空背景拉回醫美與整型業還沒有那麼興盛的2007年，當時想要投入這行業的先驅馬東石，如何打造出心目中的整形醫美購物一條龍服務中心！

雖然看慣了馬東石的鐵拳，這次他所飾演的「大國」，則是個走在路上到處都能向人打招呼問候的人，說不出他正式的職業，但是人脈卻出奇的廣，人人都稱他一聲哥。他也時常說出一些創新idea，提出更多想法，或是幫需要幫忙的人牽線解決問題，可說是油嘴滑舌的喬事王。



吳娜拉則是飾演一位專門幫有錢人家介紹對象的高級媒婆，嘴上功夫也相當了得，與大國是好友。鄭敬淏則是一位全身上下穿戴名牌，坐擁名車，但其實根本連房租都付不出來的「智友」，雖然他曾與朋友合夥開設整形診所，卻遭人設局而觸法被吊銷醫師執照，只能勉強成為幽靈醫師替人代刀賺取生活費還債。看到這狀況大國突然靈光一閃，何不投入整形美容事業？



然而富貴險中求，想要海撈一筆當然也冒著相當大的風險，大國充滿冒險精神往前衝，還有一身「見人說人話，見鬼說鬼話」的本事，除了打造新型態的整形診所，還不忘造神運動，透過各種宣傳活動將院長智友打造成帥氣名醫，也讓他再創人生巔峰！不過樹大招風，當然也會有來自各方的攻擊，大國的團隊成員們能夠攜手挺過，一一化解難關嗎？



朋友或是事業夥伴之間，最難認清的也是人本身的想法，隨著利益結構不斷改變，小小動作之間也很可能擊潰原本互信的念頭。是誰變了呢？《整形帝王》劇情節奏明快，讓大家看見一個事業的興起與擴張，在順利向上爬的同時也必須期許自己不忘初心，商場上或許沒有真正的朋友，不過大國與智友這對搭檔卻是值得期待。



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