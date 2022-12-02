炫彬或将因新片失去日本粉丝！《哈尔滨》演抗日义士安重根，恐触发民族敏感情绪

韩国媒体Newsen昨日报道称，自从炫彬加盟电影《哈尔滨》饰演抗日运动家安重根的消息公开后，日本合作方的气氛已出现微妙变化。

炫彬因《爱的迫降》在日本收获大量人气，但某中坚级Agency人士透露称：「从两个月前开始感知到异常气息。」



之前有不少日本公演企划公司在争夺炫彬日本见面会的主办权，最近却纷纷藉口称难以租借场地、门票预售成绩不如以往等等，态度发生一百八十度大转变。

曾为车胜元、金南佶主办日本见面会的人士也透露称，今年10月刚刚向炫彬所属社提出10亿韩元规模的日本见面会和写真集出版邀请，但出演《哈尔滨》的消息公开后，日本那边突然询问能否换其他人。



此前也有韩国艺人因触及历史敏感区而遭到区别对待的案例。 韩国歌手李承哲2014年8月在独岛（日本称竹岛）举办祈愿统一的演出后，同年11月就在日本机场遭拒绝入境，直到现在都没有解除。 此外，歌曲《独岛是我们的领土》演唱者郑光泰、因录制《两天一夜》登上独岛的李寿根、参加宣誓独岛主权游泳接力活动的宋一国、在独岛演出的歌手金章勋，也遭遇过拒绝入境等不同程度的区别对待。



《哈尔滨》是一部谍战动作片，讲述韩国独立运动家安重根1909年在海尔滨火车站枪杀日本朝鲜统监府统监伊藤博文的过程，炫彬饰演安重根，11月20日已开机拍摄。 安重根被部份日本人视为恐怖分子，但朝鲜民众则将他视为爱国义士、民族英雄，追授建国勋章并建立了纪念馆。



此外，另一部讲述安重根事迹的电影《英雄》也将在12月上映，主演阵容包括罗文姬、金高银、赵在允、裴正楠、李玹雨、朴真珠等。



对此，炫彬所属社表示否认：「一直有在网上观察海外粉丝的动态，也依旧收到日方的见面会、电视、活动邀请，目前没有市场变化方面的感知。」

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