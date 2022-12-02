Kara朴奎利直播自提「奎利女神」，结果粉丝真的把她送上热搜！过往综艺名场面全被翻

KARA 29日睽违7年回归，并在2022 MAMA AWARDS嗨唱经典歌曲串烧成为全场焦点，很快就以「KARA舞台」登上日韩推特热门趋势。想不到，很快就有另一个相关的关键字上榜――奎利女神。

*延伸阅读：‎谁也嗨了一整晚KARA！新歌MV + dingo串烧 + MAMA舞台，真的是「我们爱过的女孩」ㅠㅠ‎

回到29日KARA在MAMA表演那天，她们表演完串烧与新歌舞台后，便在待机室用Tik Tok直播。她们聊到网路上的反应，奎利突然说：「我都搜寻了，我还在推特搜寻『奎利女神』。」旁边妮可和姜知英毫不留情张大嘴大笑。



奎利没想到的是，粉丝们听见这句话，还真的把「奎利女神」送上热搜！奎利自己也觉得荒唐，30日发了一篇IG限时动态：「什么啊，这些疯子…？」加上一长串颗颗颗笑声「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」，最后还留了「奎」字要大家继续接龙呢！



先让我们回顾「奎利女神」的由来，再点开推特上的「奎利女神」关键字一探究竟。

2009年，朴奎利某次和队友们一同上综艺节目《明星金钟》，她介绍自己是KARA美貌担当，却马上被队友升妍吐槽：「从来都没有人说过，就自己介绍自己是美貌担当。」奎利补充说明：「大家可能都还不知道，但我有人称呼我为女神，爸爸妈妈这样叫我。」奎利自信却又天真的样子马上惹来全场大笑，自此被冠上「奎利女神」称号，她也经常以此自居。



点开近日推特上的‎「奎利女神」‎关键字，三大名场面果然在内。一是《强心脏》里姜镐童分别访问KPOP一二代女神Baby V.O.X的Bada及奎利：「什么时候变成女神的？」Bada回答公司塑造形象的，奎利回答：「我自己塑造的。」



二是KARA在《Idol Big Show》受G-Dragon（GD）访问，GD问奎利是否真的有公主病，奎利回答「首先，这不是病」马上让GD掩面失笑，奎利质问他为什么笑：「在你看来我真的是公主病吗？」GD马上回答「没有」但表情似乎很为难XDDD。



最经典的在这！某集《明星金钟》四字接龙猜题，具荷拉提示「20代的漂亮女生」，朴奎利毫不犹豫回答「奎」，队友妹妹们也很识相接龙填答「利」、「女」、「神」，这幕马上成为名场面更成为迷因（哏），只要网友聊到朴奎利，一定会有人在底下留言接龙「奎利女神」。



「奎利女神」登上推特热门趋势后，不久也攻占了Theqoo论坛，接连有几篇相关文章登上热门，无论是讨论推特上的奎利女神现象（‎文1‎、文2‎、‎文3）或是称赞朴奎利至今素颜依旧美丽（‎文4），都会有网友会在底下接龙起来，八、九成留言都在玩哏！



更妙的是，《明星金钟》电视台KBS的一个YouTube频道，趁机剪辑了朴奎利在《明星金钟》的所有名场面，相信不少看过KARA MAMA舞台的人都有被演算法推荐XD。底下网友留言「果然是独一无二人设的奎利女神，真的太美了无法反驳」、「现在看也很搞笑，能风靡一时是有原因的」、「独步的人设ㅋㅋㅋ当时的综艺PD们应该很开心吧ㅋㅋㅋ」、「字字珠玑，17分钟都不嫌多的名场面」。

KARA正在回归中，参与了不少综艺节目录制，不知道「奎利女神」还会创造什么名场面呢？

▼快来复习「奎利女神」《明星金钟》名场面～！（接龙在17:13）



▼《强心脏》



▼《Idol Big Show》



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