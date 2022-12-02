宋慧喬＆李到晛Netflix新劇《The Glory》定檔12/30！公開宣傳海報：樹上長滿高跟鞋

宋慧喬新劇、Netflix期待作品《The Glory》敲定上檔日子，將於12月30日與觀眾見面。

《The Glory》由宋慧喬和李到晛領銜主演，林智妍、廉惠蘭、 朴成勛 等參與拍攝，是金牌編劇金恩熙執筆的新作品，講述夢想成為建築師的「文東恩」，在高中時期遭受校園暴力而不得不退學，而後曾加害東恩的主謀「朴妍真」結婚並生下孩子，其小孩進入小學以後，東恩成了這孩子的班級擔任班主任，並向加害者和旁觀者展開徹底而悽慘的報復故事，預計將會引起校園暴力被害者們的共鳴 、並帶來慰藉。 這也是宋慧喬和金恩熙的第二次合作，強強聯手令人期待。

新劇公開的宣傳海報充滿藝術氛圍，畫面如同油畫布一般，中間是一棵開滿白花的樹，奇怪的是樹上還「長滿」了高跟鞋，短髮的宋慧喬一襲黑色長裙蹲坐在樹腳下，面無表情，看不出任何情緒。 海報上寫著「不可饒恕，所以也沒有所謂的榮耀」，另人十分好奇在她身上到底發生么怎樣的故事，但可以預見這將是一次復仇之旅。



宋慧喬私立國小班主任「文東恩」，學生時期因貧窮遭受了殘忍的校園暴力，生活失去了光芒與希望，靈魂被碾壓成碎片，她唯一關心的只有天氣預報，她在學生時期度過了濃霧籠罩、看不清前方一尺遠的絕望生活的人。



李到晛飾演男主角「周汝正」，他就像溫室裡的花草一樣，溫和得讓人如沐春風，為了守護東恩，把她身邊的惡魔趕走，周汝正成為了在刀刃上跳舞的劊子手。



林智妍扮演的則是「文東恩」的死對頭，東恩學生時期一直對她實施校園暴力的「朴妍真」，是個擁有一切不用羡慕別人的女人。



敬請期待12月30日開播的《The Glory》。

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