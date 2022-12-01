[好片推荐]《整形帝王》人脉最广马东石＋美男名医郑敬淏联手征服医美界！富贵险中求

[无雷]由马东石与郑敬淏所主演的《整形帝王》，把时空背景拉回医美与整型业还没有那么兴盛的2007年，当时想要投入这行业的先驱马东石，如何打造出心目中的整形医美购物一条龙服务中心！

虽然看惯了马东石的铁拳，这次他所饰演的「大国」，则是个走在路上到处都能向人打招呼问候的人，说不出他正式的职业，但是人脉却出奇的广，人人都称他一声哥。他也时常说出一些创新idea，提出更多想法，或是帮需要帮忙的人牵线解决问题，可说是油嘴滑舌的乔事王。



吴娜拉则是饰演一位专门帮有钱人家介绍对象的高级媒婆，嘴上功夫也相当了得，与大国是好友。郑敬淏则是一位全身上下穿戴名牌，坐拥名车，但其实根本连房租都付不出来的「智友」，虽然他曾与朋友合伙开设整形诊所，却遭人设局而触法被吊销医师执照，只能勉强成为幽灵医师替人代刀赚取生活费还债。看到这状况大国突然灵光一闪，何不投入整形美容事业？



然而富贵险中求，想要海捞一笔当然也冒著相当大的风险，大国充满冒险精神往前冲，还有一身「见人说人话，见鬼说鬼话」的本事，除了打造新型态的整形诊所，还不忘造神运动，透过各种宣传活动将院长智友打造成帅气名医，也让他再创人生巅峰！不过树大招风，当然也会有来自各方的攻击，大国的团队成员们能够携手挺过，一一化解难关吗？



朋友或是事业伙伴之间，最难认清的也是人本身的想法，随著利益结构不断改变，小小动作之间也很可能击溃原本互信的念头。是谁变了呢？《整形帝王》剧情节奏明快，让大家看见一个事业的兴起与扩张，在顺利向上爬的同时也必须期许自己不忘初心，商场上或许没有真正的朋友，不过大国与智友这对搭档却是值得期待。



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