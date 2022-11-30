[含劇透EP4－5]《災後調查日誌》珍島犬的團隊超強！個個有實力以外還超嗆辣超有GUTS！

[有雷]《災後調查日誌》隨著案件規模越來越大，也考驗著「珍島犬」金來沅與「推土機」孫浩俊的團隊合作。善於心理戰的珍島犬先是看穿了假母愛的詐保虐童案，順利偵破案件，接著又因他循線想調查便利商店的打工弟，而混入黑幫集團任務，幸好團隊實力超堅強，即刻救援珍島犬與受害民眾。

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《災後調查日誌》劇情速度快速展開，災難事件場面也越來越浩大，讓觀眾們看得血脈噴張。而劇中「珍島犬」金來沅的團隊更是每一位都無可取代。最近兩集中他們各自展現了自己的專業實力以及果決判斷力，讓許多人得救以及正義得以伸張。



#救護員宋雪「宋小卒」孔升妍

宋雪膽大心細，在高速行駛的救護車上，冒險進行環甲膜切開術，並對於自己救援的患者總是放心不下，發現自己救援的小女孩藝瑟始終未能清醒過來，並且身上有多處不明原因的骨折，讓宋雪輾轉難眠。在第五集中也是第一個發現珍島犬的求救信號，甚至在翻覆的救護車內還能急中生智，利用鋼瓶衝力順利擊中嫌犯！連珍島犬都稱讚「Nice Shot！」



#消防員奉道鎮「推土機」孫浩俊

對於隊員們的心情以及飲食上都相當細心照顧，在第一次出任務時痛失隊友，而之後下定決心「要第一個衝進現場，最後一個離開」，當團長發現環境不利於前往滅火的消防員，不希望造成傷亡而下令撤隊，奉道鎮卻依舊在現場執行著任務，救出了受困的妹妹安娜。



#科搜警奉安娜

直到本次劇情才揭露她與道鎮是親兄妹關係。之前她時常為案件進行線索收集與鑑識，本次為了證明高利貸集團搶奪受害者印章而偽造合約，根據紙質的不同而分析出紙張出產年代。黑道為了阻止她而佈局炸毀實驗大樓，雖然爆炸後順利被哥哥救出，但搭上了救護車的她卻不到醫院，而是要求在第一時間出庭作證，用自己分析的成果為受害者平反。



#組長「白熊」以及搭檔「明畢」

組長過往曾經歷孩子在車禍中受傷，因此看見肇事逃逸，並且撞到的是一位女童的事件，氣得幾乎失去理智。白熊與明畢也總能與珍島犬在訊問中完美搭配演出，透過心理攻防而讓嫌疑犯露出馬腳，直接吐露案件真相。明畢本次與黑道面對面，被對方勒到昏厥，幸虧最後珍島犬還是順利逮捕了嫌犯，他還以嫌犯曾對他說的「你為何不這樣走掉就沒事了」回嗆嫌犯，讓人感到相當痛快。



「珍島犬」金來沅並不是打不倒的鐵人，而是擁有鍥而不捨的毅力以及不怕痛的膽量。深入黑幫集團執行任務，身份暴露後更陷入危險中，除了善於觀察現場的小線索，想辦法阻止災難發生外，時常不假思索先衝就對了，遇上了大膽衝撞讓救護車翻車的縱火嫌犯，他也跳出車外近身扭打。細膩思維讓他總能嗅出別人看不見的線索，甚至看煞車痕跡就推估出正確的車子型號！他的過往故事也正在漸漸揭開中。



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