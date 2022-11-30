快收藏 ♥ 正在拍攝《King the Land》的李俊昊開通官方Instagram帳號並更新簡歷照！

喜歡俊昊的粉絲們，手機和電腦桌布可以更新了！

預計於明年（2023年）首播的JTBC新劇《King the Land》，正在如火如荼拍攝中。該部作品描述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人「具元」，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的「千沙朗」相遇後，一起製造可以真正開懷歡笑的日子。由李俊昊、潤娥主演，高媛熙、金佳恩、安世河、金載原等共演。感情融洽的劇組，前陣子一起到場支持安世河出演的音樂劇《愛的迫降》，並留下合影。

最新消息指出，將於下月（12月）31日舉行的《2022 MBC歌謠大祭典》，李俊昊、潤娥、張聖圭繼去年後，再次被選爲MC，引發關注。

去年，李俊昊和潤娥以火辣的合作舞臺《Señorita》作為開場，引起熱烈討論，相關影片在YouTube上突破700萬次點擊率。正在一起拍攝新劇的兩位藝人，讓不少網友敲碗：「這次也來個合作舞臺吧！」

另外，李俊昊也開通官方Instagram帳號並更新多張簡歷照。粉絲們將通過「POST LEE」，快速接收李俊昊所有「ON&OFF」的照片和內容。總之就是：「不知道你喜歡什麼，就通通都準備了～」（笑）

看看這封面圖…優越的側顏和鼻樑！點進影片收穫更多喜悅～希望官方能夠公開更多照片 > <

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞