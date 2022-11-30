[含剧透EP4－5]《灾后调查日志》珍岛犬的团队超强！个个有实力以外还超呛辣超有GUTS！

[有雷]《灾后调查日志》随著案件规模越来越大，也考验著「珍岛犬」金来沅与「推土机」孙浩俊的团队合作。善於心理战的珍岛犬先是看穿了假母爱的诈保虐童案，顺利侦破案件，接著又因他循线想调查便利商店的打工弟，而混入黑帮集团任务，幸好团队实力超坚强，即刻救援珍岛犬与受害民众。

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《灾后调查日志》剧情速度快速展开，灾难事件场面也越来越浩大，让观众们看得血脉喷张。而剧中「珍岛犬」金来沅的团队更是每一位都无可取代。最近两集中他们各自展现了自己的专业实力以及果决判断力，让许多人得救以及正义得以伸张。



#救护员宋雪「宋小卒」孔升妍

宋雪胆大心细，在高速行驶的救护车上，冒险进行环甲膜切开术，并对於自己救援的患者总是放心不下，发现自己救援的小女孩艺瑟始终未能清醒过来，并且身上有多处不明原因的骨折，让宋雪辗转难眠。在第五集中也是第一个发现珍岛犬的求救信号，甚至在翻覆的救护车内还能急中生智，利用钢瓶冲力顺利击中嫌犯！连珍岛犬都称赞「Nice Shot！」



#消防员奉道镇「推土机」孙浩俊

对於队员们的心情以及饮食上都相当细心照顾，在第一次出任务时痛失队友，而之后下定决心「要第一个冲进现场，最后一个离开」，当团长发现环境不利於前往灭火的消防员，不希望造成伤亡而下令撤队，奉道镇却依旧在现场执行著任务，救出了受困的妹妹安娜。



#科搜警奉安娜

直到本次剧情才揭露她与道镇是亲兄妹关系。之前她时常为案件进行线索收集与鉴识，本次为了证明高利贷集团抢夺受害者印章而伪造合约，根据纸质的不同而分析出纸张出产年代。黑道为了阻止她而布局炸毁实验大楼，虽然爆炸后顺利被哥哥救出，但搭上了救护车的她却不到医院，而是要求在第一时间出庭作证，用自己分析的成果为受害者平反。



#组长「白熊」以及搭档「明毕」

组长过往曾经历孩子在车祸中受伤，因此看见肇事逃逸，并且撞到的是一位女童的事件，气得几乎失去理智。白熊与明毕也总能与珍岛犬在讯问中完美搭配演出，透过心理攻防而让嫌疑犯露出马脚，直接吐露案件真相。明毕本次与黑道面对面，被对方勒到昏厥，幸亏最后珍岛犬还是顺利逮捕了嫌犯，他还以嫌犯曾对他说的「你为何不这样走掉就没事了」回呛嫌犯，让人感到相当痛快。



「珍岛犬」金来沅并不是打不倒的铁人，而是拥有锲而不舍的毅力以及不怕痛的胆量。深入黑帮集团执行任务，身份暴露后更陷入危险中，除了善於观察现场的小线索，想办法阻止灾难发生外，时常不假思索先冲就对了，遇上了大胆冲撞让救护车翻车的纵火嫌犯，他也跳出车外近身扭打。细腻思维让他总能嗅出别人看不见的线索，甚至看煞车痕迹就推估出正确的车子型号！他的过往故事也正在渐渐揭开中。



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