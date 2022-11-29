好有趣的片名及海報～姜昇潤主演KBS獨幕劇《內褲的季節》，要演出「對內褲的真心」XD

KBS一年一度的特別劇（俗稱獨幕劇）企劃展開中，「KBS Drama Special 2022特別劇」其中的第6號作品《內褲的季節》，片名相當特別。

《內褲的季節》主題是「對內褲傾注真心，無法忘懷的那個季節的故事」，描述不相信真心的青年「方大洙」，在遇到內褲公司社長與其心腹之後，對內褲及生活有了真心的故事。由WINNER姜昇潤、崔在燮、姜成勳與禹民圭主演。



姜昇潤飾演男主角「方大洙」，生來溫暖，卻因成長環境變得過於理性甚至憤世嫉俗。崔在燮飾演內褲公司「GHT」社長「太基浩」，在生活常識上有些扭曲，但是對內褲有著執著的熱情，像老頑固有時卻特別理智，是難以捉摸的角色。

姜成勳飾演國內第一的內衣公司「BCY」之社長「白哲勇」，在高級西裝和幹練的模樣背後，有著強烈的第一名慾望，與太基浩經常在內褲專利上有衝突。禹民圭則飾演方大洙的同事「山草綠」。

KBS今（29）日公開《內褲的季節》兩款海報，一款寫「接下來的6個月，由我掌控全場」，姜昇潤帥氣的西裝打扮回眸，褲頭掉出內褲標籤，儼然是內褲廣告代言人的架勢。從Twitter網友轉推的內容看起來備感驚艷，紛紛稱讚姜昇潤很帥，期待「姜演員」的回歸。



另一款海報則被網友直呼「太反轉」，因為姜昇潤的霸氣全消，取而代之的是他拿著內褲感動拭淚，旁邊字幕寫著「我有個難忘的季節」，相當搞笑。KBS官方IG網友留言「海報差距也太大」、「這什麼反轉魅力」，留言滑下來一排笑臉。



《內褲的季節》將在12月14日晚間9點50分於KBS 2TV首播，粉絲們都很期待姜昇潤‎繼上半年《還有明天》之後的演技回歸。

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