好有趣的片名及海报～姜升润主演KBS独幕剧《内裤的季节》，要演出「对内裤的真心」XD

KBS一年一度的特别剧（俗称独幕剧）企划展开中，「KBS Drama Special 2022特别剧」其中的第6号作品《内裤的季节》，片名相当特别。

《内裤的季节》主题是「对内裤倾注真心，无法忘怀的那个季节的故事」，描述不相信真心的青年「方大洙」，在遇到内裤公司社长与其心腹之后，对内裤及生活有了真心的故事。由WINNER姜升润、崔在燮、姜成勋与禹民圭主演。



姜升润饰演男主角「方大洙」，生来温暖，却因成长环境变得过於理性甚至愤世嫉俗。崔在燮饰演内裤公司「GHT」社长「太基浩」，在生活常识上有些扭曲，但是对内裤有著执著的热情，像老顽固有时却特别理智，是难以捉摸的角色。

姜成勋饰演国内第一的内衣公司「BCY」之社长「白哲勇」，在高级西装和干练的模样背后，有著强烈的第一名欲望，与太基浩经常在内裤专利上有冲突。禹民圭则饰演方大洙的同事「山草绿」。

KBS今（29）日公开《内裤的季节》两款海报，一款写「接下来的6个月，由我掌控全场」，姜升润帅气的西装打扮回眸，裤头掉出内裤标签，俨然是内裤广告代言人的架势。从Twitter网友转推的内容看起来备感惊艳，纷纷称赞姜升润很帅，期待「姜演员」的回归。



另一款海报则被网友直呼「太反转」，因为姜升润的霸气全消，取而代之的是他拿著内裤感动拭泪，旁边字幕写著「我有个难忘的季节」，相当搞笑。KBS官方IG网友留言「海报差距也太大」、「这什么反转魅力」，留言滑下来一排笑脸。



《内裤的季节》将在12月14日晚间9点50分於KBS 2TV首播，粉丝们都很期待姜升润‎继上半年《还有明天》之后的演技回归。

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