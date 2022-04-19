《還有明天》苦命鴛鴦售後接連補糖！姜昇潤戲中妻子演員回應網友請求

《還有明天》苦命鴛鴦售後接連補糖！姜昇潤戲中妻子演員回應網友請求

韓劇   2022年4月19日   星期二10:30   White   4

（圖源：IG@sparky_noah）

想不到除了姜昇潤的吻戲，售後還能再吃兩波糖~~

WINNER姜昇潤搭檔演員李瑙雅（이노아），客串出演MBC金土劇《還有明天》第4~5集樹木篇，姜昇潤飾演創作型歌手一角。 兩人劇中命運多舛，雖然有甜蜜溫馨戲份，但悲情傷感戲份佔主導。
（圖源：IG@w_n_r00）
（圖源：MBC《還有明天》截圖）

兩人在各自IG上PO出幕後照，感謝此次出演機會。 李瑙雅更因為收到許多網友發來的DM而受寵若驚：「平生第一次收到這麼多留言和DM」，回應網友的請求，將劇中作為道具的情侶照PO出來。


姜昇潤本身也是創作型歌手，角色契合度很高，末尾彩蛋演唱的《SUMMER FLOWER》結合兩人戲中片段，令觀眾動容。 他和金喜善的對手戲中，感情爆發的演技大獲好評。 他此前在《機智牢房生活》、《Kairos》、《Voice 4》、《Racket少年團》等劇作也有出色表現。

而李瑙雅曾飾演《機智醫生生活》外科護士、《你喜歡布拉姆斯嗎》女主姐姐，還有《你的管家》、《朝鮮生存記》等作品。 通過這次作品，知名度大幅上升。

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留言/評論
  • 這個單元好看，歌也好聽
    2小時前
  • 他們的故事很感人
    3小時前
  • 呢段暫時最好。
    2小時前
  • 娜英這角色超直進 喜歡這性格XD
    4小時前
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